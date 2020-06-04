«Общенациональный план» Мишустина: как Россию будут выводить из «коронакризиса»

Накануне днем премьер-министр России Михаил Мишустин представил президенту страны Владимиру Путину план восстановления экономики и доходов россиян под названием «Общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения». «Реальное время» ознакомилось с полной версией этого документа — в нем (достаточно кратко, порой даже тезисно) значатся как уже широко объявленные мероприятия, так и некоторые новые инициативы. По итогам исполнения этого плана в правительстве ожидают, что падение показателей благосостояния страны и ее граждан сменится ростом — по некоторым статьям даже большим, чем в «докоронакризисные» времена. Впрочем, не у всех экспертов «план Мишустина» нашел положительный отклик.

К чему ведет «план Мишустина»?

Согласно документу, который насчитывает ровно 140 страниц, правительство России ставит перед собой три цели: обеспечить устойчивый рост реальных доходов населения, снизить безработицу до уровня не более чем в 5% и выйти на траекторию устойчивого роста ВВП на уровне не менее 2,5% в годовом исчислении. План рассчитан на срок с июня 2020-го по декабрь 2021 года. Наконец, с учетом закрытия границ шаг вперед сделало импортозамещение (отдельно в документе отмечается спрос на «безопасный и качественный отдых внутри страны»).

В частности, правительство намерено:

обеспечить рост реальных зарплат на уровень не менее чем в 2,5% за год и снизить долю населения с доходами ниже прожиточного минимума ниже уровня 2019 года, а розничный товарооборот и объем платных услуг нарастить на 3% и 2,5% в год соответственно;

восстановить численности занятых в МСП и индивидуальных предпринимателей на уровне I квартала 2020 года; темпы роста оборота МСП должны быть выше темпов роста экономики в целом. Отдельные показатели ставятся по выосокотехнологичным компаниям — рост их числа должен составлять не менее 10% в год;

Правительство намерено восстановить численности занятых в МСП и индивидуальных предпринимателей на уровне I квартала 2020 года. Фото Ильи Репина

обеспечить рост инвестиций в основной капитал, он должен выйти на уровень не менее 4,5% в годовом исчислении;

обеспечить рост несырьевого неэнергетического экспорта, он должен оказаться на уровне не менее 5% в годовом исчислении. Рост индекса промышленного производства обрабатывающей промышленности должен выйти на уровень не менее 3% в годовом исчислении;

Повысить устойчивость экономики к подобным шокам. Оценивается это по двум показателям: возвращение к траектории снижения показателей смертности, установленной в национальном проекте «Здравоохранение», и выполнение субъектами принятых обязательств по снижению долговой нагрузки в соответствии с ранее действующими нормами.

Почему это будет непросто

Уже с самого начала авторы документа дают понять, что все будет не так просто. Так, закрытие и сжатие наиболее пострадавших отраслей образовали «навес» безработицы, а также людей, формально занятых, но находящихся в неоплачиваемых отпусках, простое или неполной занятости. При этом прекращение временных мер поддержки может спровоцировать еще большую безработицу. Инвестиции падают на фоне общей неопределенности (по итогам 2020 года ожидается падение на 12%), а наиболее пострадавшие отрасли не смогут просто так восстановиться при «открытии» экономики.

Вместе с тем в преамбуле документа отмечаются и новые возможности, которые дал «коронакризис», и на которые правительство будет делать ставку. В первую очередь речь идет о развитии «новых форм занятости и обучения», обусловленных массовым переходом на удаленную работу. Вместе с этим упоминается и ускорение цифровизации всех процессов в экономике. Кроме того, «коронакризис» повлек за собой ряд регуляторных послаблений во многих отраслях — курс на подобное упрощение и оптимизацию продолжится и дальше.

Часть этих выплат мы видим уже сейчас — речь, например, о тех самых «путинских 5 тысячах» для семей с детьми до 3 лет в апреле — июне 2020 года. Фото Максима Платонова

Что будет делать правительство

Чтобы повысить реальные доходы, правительство намерено создать систему «социального казначейства» для распределения соцподдержки, продолжение (и введение новых) адресных выплат для наиболее уязвимых групп. Часть этих выплат мы видим уже сейчас — речь, например, о тех самых «путинских 5 тысячах» для семей с детьми до 3 лет в апреле — июне 2020 года. На эти выплаты потратят 74,6 млрд рублей. Кроме того, еще 229,9 млрд рублей пойдет на ежемесячные выплаты нуждающимся семьям на детей в возрасте от 3 до 7 лет в размере 50% величины прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте Российской Федерации.

В целом многие из мер, указанных в плане, работают уже сейчас. Среди новых можно отметить, к примеру, прямые выплаты по больничным листам и по выплачиваемым в рамках социального страхования пособиям гражданам, имеющим детей. На эти выплаты заложена сумма в 51,9 млрд рублей, а проводиться они начнут с января 2021 года.

Также власти намерены реализовать комплекс мер, включающий повышение пособий по безработице до уровня МРОТ, оказание помощи в переобучении и переквалификации и повышение эффективности работы службы занятости.

С октября 2020 года будет установлен минимальный размер часовой ставки при привлечении работников на неполное рабочее время сроком до трех месяцев.

Еще раньше, с июля 2020 года, начнется деятельность по обеспечению возможности перехода на удаленный режим работы, в том числе комбинированный, без допсоглашений к трудовому договору. Максимально возможный перевод «на удаленку» коснется в том числе и госслужащих.

Один из таких проектов — строительство скоростной трассы Москва — Казань, на которую заложено 610 млрд рублей. Фото Романа Хасаева

Обширный перечень мер поддержки ожидается в секторе малого и среднего бизнеса. В частности, в плане говорится об установлении «переходного» налогового режима для налогоплательщиков, утративших право на применение упрощенной системы налогообложения, предусматривающего плавное увеличение фискальной нагрузки. Кроме того, документ предусматривает внедрение механизма поддержки ИП и малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях в связи с расходами на обеспечение соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Рост инвестиций правительство намерено стимулировать в первую очередь через завершение создания нормативно-правовой базы защиты и поощрения капиталовложений (СЗПК). В рамках СЗПК с июля 2020 года у инвесторов должна появиться возможность получить компенсации расходов на инфраструктуру, а также затрат на уплату части процентов по кредитам и займам. Кроме того, к октябрю текущего года Минфин и ФНС должны представить государственную информационную систему «Капиталовложения» для сопровождения реализации соглашений и их мониторинга.

В плане упоминается и реализация крупных инфраструктурных проектов, которая должна продолжиться в целях восстановления экономки и содействия инвестиционному росту. Один из таких проектов — строительство скоростной трассы Москва — Казань, на которую заложено 610 млрд рублей, однако всего перечень насчитывает 30 проектов в различных регионах и отраслях на более чем 3,7 трлн рублей (не считая мероприятий по ремонту и реконструкции в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги»).

Правовая база при строительстве также должна усовершенствоваться. Этому уделяется отдельное внимание в плане: там содержится перечень из 48 законодательных инициатив, упрощающих регулирование в той или иной области строительства. Кроме того, регуляторные послабления анонсированы также в транспортной отрасли, сфере природопользования и промбезопасности.

Для поддержки жилищного строительства проект плана предполагает меры для снижения средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам до менее 8%. Фото Рината Назметдинова

В рамках секторальных мер поддержки правительство намерено стимулировать спрос через госзаказ, а также помогать субсидиями и госгарантиями. Так, федеральный Минфин предоставит 23,4 млрд рублей в 2020 году на поддержку российских авиакомпаний через компенсацию понесенных расходов. Кроме того, авиационная промышленность получит госгарантии по кредитам на закупку 59 самолетов Sukhoi Superjet 100 в объеме 139,6 млрд рублей.

Для поддержки жилищного строительства проект плана предполагает меры для снижения средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам до менее 8%, в том числе за счет реализации программы субсидирования ипотеки на новостройки по 6,5%. Чтобы поддержать туристическую отрасль, власти готовы с 1 января 2021 года снизить ставку НДС до 7%. Также планируется возместить половину платежей по процентам и отсрочить выплаты основного долга по ранее выданным кредитам на период с июля по декабрь текущего года.

Основной мерой поддержки для регионов являются уже объявленные ранее дотации в размере 200 млрд рублей — и вместе с тем освобождение субъектов Российской Федерации от финансовых мер ответственности за нарушение обязательств по достижению результатов использования субсидии. Также в плане анонсировано изменение условий и продление до 2029 года периода погашения и реструктуризации бюджетных кредитов в целях снижения нагрузки на региональные бюджеты, на что федеральный центр потратит еще 73 млрд рублей в 2020 году.



Марсель Салихов кандидат экономических наук, научный сотрудник факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Во-первых, надо понимать, что, по сути, этот план, который был представлен президенту, включает в себя все те антикризисные программы, которые разрабатывались правительством в течении последних трех месяцев. Все меры, которые ранее озвучивались, которые в принципе реализуются, они автоматически тоже перешли в новый план. Поэтому каких-то новых инициатив по поддержке населения, дополнительным выплатам в плане нет. Там содержится только то, что уже было одобрено ранее. В план, по сути, вошли те проекты, которые обсуждались в рамках национальных проектов. В частности, в план по восстановлению экономики включен достаточно большой раздел про инфраструктурные проекты. Поэтому представленный план — это частичная смесь национальных проектов, которые разрабатывались последние два года, и, соответственно, антикризисные программы, которые уже существуют. Это все объединили и добавили дополнительные инициативы. Эти меры в какой-то степени полезные, но они не меняют существенно экономическую картину.

Рустем Шайахметов экономист, кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления УГНТУ, глава компании «Р-Инвест» Моя точка зрения, что, во-первых, время для восстановления экономики будет значительно больше, три года, не меньше. Потому что нужно исходить из того, что мы очень сильно просели по внутреннему спросу. Пока не восстановится этот внутренний спрос, мы не сможем говорить о том, что у нас восстановится экономика. Потом у нас резко просел экспорт и нет реальных перспектив, что увеличится. Не столько в физическом выражении, сколько в денежном. Исходя из этого, будут очень низкие цифры по экспорту. У нас около 30% ВВП — это экспорт, а он просел. И восстановление цен на нефтегазовом рынке, это касается не только нефти, но и производных от него — бензин, солярка. Потому что цены на них тоже влияют. Второе — те предложения, которые сейчас реализуются, они пока половинчатые. И раньше восстановить экономику не получится. На 2019 год мы выйдем не раньше 2023 года. Поэтому надо готовиться к сложному пути. Сейчас пойдет и серия банкротств. Когда какая-то бизнес-структура уходит, возникает определенный вакуум, который влияет на внутренний спрос и много других факторов.

Андрей Мовчан финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Movchan's Group Очень трудно оценивать представленный план, потому что мы не понимаем, что будет происходить дальше. Рано говорить о том, что кризис пройден и оценивать восстановление экономики. С точки зрения самого плана, он ничем не отличается от того, что было раньше в нашей стране. Мало внимания уделяется вещам, которые были бы наиболее важны для восстановления экономики. Единственное, что относится — отказ от валютного контроля. Это компаниям как-то поможет. Но это не помогает совершенно восстановлению экономики.

Никита Кричевский Доктор экономических наук План оцениваю как хорошую дипломную работу в экономическом вузе. Работу, которая ничего общего с реальностью не имеет. Процесс восстановления развития экономики перевернут с ног на голову. Сначала идут цели, поставлены ориентиры в реальных и временных показателях. И только потом под эти цели подбивается все остальное. В этом плане — бюджетный подход, когда называются красивые цифры, а после этого народ начинает думать, что с этими деньгами делать. Конечно, деньги будут освоены.