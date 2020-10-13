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АНО КАЗАНЬ ЭКСПО

Культура, Музеи, выставочные залы, галереи

Общая информация

МВЦ «Казань Экспо» — международный выставочный центр. Выставочный центр позволяет проводить крупнейшие мероприятия мирового масштаба. Одновременно «Казань Экспо» может принять несколько тысяч гостей.

Юридическое лицо образовано 30 ноября 2015 года.

Руководитель — Миннегалиев Роберт Хамитович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 422623,Лаишевский район, село Большие Кабаны, улица Выставочная, корпус 1
  • Телефон: (843) 222-03-00
  • Email: ano@kazanexpo.ru
  • Сайт: https://www.kazanexpo.ru/

Дата последнего обновления: 13.10.2020

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