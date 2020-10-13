АНО КАЗАНЬ ЭКСПО
Культура, Музеи, выставочные залы, галереи
Общая информация
МВЦ «Казань Экспо» — международный выставочный центр. Выставочный центр позволяет проводить крупнейшие мероприятия мирового масштаба. Одновременно «Казань Экспо» может принять несколько тысяч гостей.
Юридическое лицо образовано 30 ноября 2015 года.
Руководитель — Миннегалиев Роберт Хамитович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422623,Лаишевский район, село Большие Кабаны, улица Выставочная, корпус 1
- Телефон: (843) 222-03-00
- Email: ano@kazanexpo.ru
- Сайт: https://www.kazanexpo.ru/
Дата последнего обновления: 13.10.2020