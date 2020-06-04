Нового гендиректора ПАО «Туполев» нашли в Казани

Совет директоров ПАО «Туполев» назначил казанца главным по строительству ракетоносцев

Новым гендиректором ПАО «Туполев», выполняющего программу стратегической авиации России, назначен 54-летний выходец из Казани Ронис Шарипов. Сегодня совет директоров компании досрочно расторг контракт с Александром Конюховым, назначив на этот пост экс-главу НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко «Ростеха».

Татарин-радиоэлектронщик сменил вице-президента ОАК

Сегодня разрешилась кадровая интрига вокруг назначения главы объединенного ПАО «Туполев», назревавшая с начала этого года из-за низких темпов реализации программы стратегической авиации. Новым генеральным директором на этом посту стал экс-глава НПО «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко «Ростеха» 54-летний Ронис Шарипов. Он сменил на этом посту Александра Конюхова, который возглавлял компанию на протяжении почти 4 лет.

«В соответствии с решениями совета директоров ПАО «ОАК» и совета директоров ПАО «Туполев» генеральным директором ПАО «Туполев» с 5 июня 2020 года назначен Ронис Шарипов. При этом он не получает равноценных полномочий вице-президента ОАК, а будет работать в статусе гендиректора. Прежний руководитель ПАО «Туполев» Александр Конюхов покидает компанию», — сообщила пресс-служба ОАК. Причины его отставки не называются.

«В период руководства Александра Конюхова была развернута масштабная программа технического перевооружения Казанского авиационного завода, дан старт проектам модернизации линейки стратегических бомбардировщиков, осуществлен первый полет глубоко модернизированного Ту-160, заложены основы для дальнейшего устойчивого развития КБ и предприятия», — отмечается в официальном сообщении пресс-службы ОАК.

«В период руководства Александра Конюхова была развернута масштабная программа технического перевооружения Казанского авиационного завода», — отмечается в официальном сообщении пресс-службы ОАК. Фото Максима Платонова

Закрыть болевые точки «стратегов»

Формально Рониса Шарипова сложно отнести к профессиональному авиастроителю, однако ни одна авиатехника не может взлететь в небо без радиоэлектронных систем управления. В этом смысле кандидатура Шарипова выглядит блестящей.

Как утверждают источники в авиаотрасли, самым уязвимым местом в развитии программы стратегической авиации остаются радиоэлектронные системы управления. Для боевой техники нужно создавать собственные системы радиоэлектронной защиты, к тому же из-за международных санкций кооперация с зарубежными поставщиками невозможна. «Это трудный, почти непроходимый момент», — отмечает представитель одного из авиастроительных предприятий.

Как пишет пресс-служба ОАК, новый руководитель ПАО «Туполев» Ронис Шарипов с 2013 года возглавлял одно из предприятий авиационного кластера госкорпорации «Ростех» — казанское АО «НПО «Радиоэлектроника» имени В.И. Шимко». До этого он занимал пост первого заместителя генерального директора КРЭТ, возглавлял ОАО «Радиоприбор». В общей сложности он проработал в сфере разработки радиоэлектронных систем свыше 10 лет.

«Опыт Рониса Шарипова будет востребован в компании «Туполев», позволит продолжить реализацию стратегических планов развития и выполнение стоящих перед предприятием и КБ важнейших государственных задач», — резюмирует пресс-служба ОАК. И хотя в кулуарах считается, что его назначение пролоббировано Николаем Колесовым, на самом деле приглашение профессионального «радиоэлектронщика» призвано решить давние болевые точки в развитии дальней авиации, отмечают эксперты в отрасли.

В конце этого года должна состояться выкатка первого построенного с нуля самолета Ту-160М. Фото Максима Платонова

2020 год — время премьер в стратегической авиации

Но времени на раскачку у нового руководителя почти нет. Как отмечают источники в авиаотрасли, 2020 год должен стать годом больших премьер в стратегической авиации.

Так, в конце этого года должна состояться выкатка первого построенного с нуля самолета Ту-160М. Его строительство ведется два года в рамках госконтракта с Минобороны РФ. Он предусматривает создание 10 «стратегов» стоимостью 15 млрд рублей каждый на Казанском авиационном заводе. Если его исполнение будет проходить успешно, то Минобороны РФ готово будет заказать 50 ракетоносцев-бомбардировщиков.

«Конечно, деньги будут поступать на «Туполев» огромные, но спрос военных будет жестким и бескомпромиссным», — говорит собеседник нашего издания.

Одновременно с этим казанские авиастроители должны сдавать Ту-22М. Сейчас первая опытная машина проходит заводские летные испытания, к концу года к ней присоединится вторая. «В третьем квартале 2020 года самолеты будут предъявлены военным на государственные совместные испытания (ГСИ)», — рассказывал ранее министр промышленности Денис Мантуров. Источники утверждают, что Александр Конюхов сумел вовремя представить технику военным в этом году, однако его отставка была уже решенным делом.

