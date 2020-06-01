«С юридической точки зрения дата является безупречной»: Путин одобрил голосование по Конституции 1 июля
Ситуация улучшается
Сегодня Владимир Путин провел совещание по вопросам проведения всенародного голосования по поводу поправок в Конституцию. Необходимость возвращения к работе над этим процессом он обосновал так:
«За то время, с которого мы начали заниматься борьбой с пандемией, нам всем вместе удалось решить главную задачу — не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию. Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни. Обстановка, как видим, постепенно стабилизируется. Поэтому нам нужно вместе с вами еще раз вернуться к совместной работе над поправками в Конституцию».
Президент выслушал главного санитарного врача РФ Анну Попову, которая рассказала: темп прироста снизился в 13 раз и в целом по стране составляет 2%. В 3 раза снизился коэффициент распространения (показатель, демонстрирующий, сколько человек может инфицировать заболевший до момента его изоляции). Более половины случаев, которые выявляются, проходят бессимптомно. И что самое воодушевляющее — после смягчения ограничений не происходит отката ситуации в негативную сторону.
«1 июля смотрится как день вполне подходящий»
Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ, тревожно заметила, что откладывать дальше уже не стоит, и выступила с предложением провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 1 июля (если не возражает Попова). Попова возражать не стала. Владимир Путин всех внимательно выслушал, после чего сообщил, что считает 1 июля подходящим днем.
— 1 июля смотрится как день вполне подходящий. С юридической точки зрения эта дата является безупречной. Пройдет 30 суток, это даст людям возможность еще раз вернуться ко всем поправкам и определить свое к ним отношение. И во-вторых, у нас есть еще целый месяц, чтобы предпринять дополнительные шаги для улучшения ситуации, — заметил президент.
Глава государства также призвал не экономить на проведении голосования. Но сначала поинтересовался у министра просвещения, не помешает ли организация голосования проведению ЕГЭ. Тот ответил, что препятствий нет.
Напомним, что голосование предполагалось провести 22 апреля. Однако из-за распространения пандемии коронавируса президент отложил его на неопределенный срок. Поправки включают в себя пакет различных изменений в основной закон страны, в частности предложено обнулить все предыдущие сроки действующего президента, что даст ему возможность избраться на этот пост еще два раза.
Одноразовые ручки и защита журналистов
Элла Памфилова рассказала, как будут защищаться от коронавируса на избирательных участках. В целом ничего принципиально нового в процедуре не появилось: участники голосования будут максимально рассредоточены. Там, где это возможно, процесс будет бесконтактным. Средства защиты выдадут не только членам комиссии, но и наблюдателям, и журналистам, и даже голосующим.
Члены избирательных комиссий пройдут тесты на коронавирус, а потоки людей на участках постараются развести так, чтоб они не пересекались на входе и на выходе. Из новшеств — одноразовые ручки, которыми будут снабжены участники процесса, как рассказала Памфилова.
День голосования будет объявлен выходным по всей России.
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