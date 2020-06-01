«С юридической точки зрения дата является безупречной»: Путин одобрил голосование по Конституции 1 июля

Ситуация улучшается

Сегодня Владимир Путин провел совещание по вопросам проведения всенародного голосования по поводу поправок в Конституцию. Необходимость возвращения к работе над этим процессом он обосновал так:

«За то время, с которого мы начали заниматься борьбой с пандемией, нам всем вместе удалось решить главную задачу — не допустить взрывного характера развития ситуации по негативному сценарию. Это позволяет нам возвращаться к нормальной жизни. Обстановка, как видим, постепенно стабилизируется. Поэтому нам нужно вместе с вами еще раз вернуться к совместной работе над поправками в Конституцию».

Президент выслушал главного санитарного врача РФ Анну Попову, которая рассказала: темп прироста снизился в 13 раз и в целом по стране составляет 2%. В 3 раза снизился коэффициент распространения (показатель, демонстрирующий, сколько человек может инфицировать заболевший до момента его изоляции). Более половины случаев, которые выявляются, проходят бессимптомно. И что самое воодушевляющее — после смягчения ограничений не происходит отката ситуации в негативную сторону.

Более половины случаев, которые выявляются, проходят бессимптомно. Фото mos.ru

«1 июля смотрится как день вполне подходящий»

Элла Памфилова, председатель ЦИК РФ, тревожно заметила, что откладывать дальше уже не стоит, и выступила с предложением провести общероссийское голосование по поправкам в Конституцию 1 июля (если не возражает Попова). Попова возражать не стала. Владимир Путин всех внимательно выслушал, после чего сообщил, что считает 1 июля подходящим днем.

— 1 июля смотрится как день вполне подходящий. С юридической точки зрения эта дата является безупречной. Пройдет 30 суток, это даст людям возможность еще раз вернуться ко всем поправкам и определить свое к ним отношение. И во-вторых, у нас есть еще целый месяц, чтобы предпринять дополнительные шаги для улучшения ситуации, — заметил президент.

Глава государства также призвал не экономить на проведении голосования. Но сначала поинтересовался у министра просвещения, не помешает ли организация голосования проведению ЕГЭ. Тот ответил, что препятствий нет.



Глава государства также призвал не экономить на проведении голосования. Фото kremlin.ru

Напомним, что голосование предполагалось провести 22 апреля. Однако из-за распространения пандемии коронавируса президент отложил его на неопределенный срок. Поправки включают в себя пакет различных изменений в основной закон страны, в частности предложено обнулить все предыдущие сроки действующего президента, что даст ему возможность избраться на этот пост еще два раза.

Одноразовые ручки и защита журналистов

Элла Памфилова рассказала, как будут защищаться от коронавируса на избирательных участках. В целом ничего принципиально нового в процедуре не появилось: участники голосования будут максимально рассредоточены. Там, где это возможно, процесс будет бесконтактным. Средства защиты выдадут не только членам комиссии, но и наблюдателям, и журналистам, и даже голосующим.

Члены избирательных комиссий пройдут тесты на коронавирус, а потоки людей на участках постараются развести так, чтоб они не пересекались на входе и на выходе. Из новшеств — одноразовые ручки, которыми будут снабжены участники процесса, как рассказала Памфилова.

День голосования будет объявлен выходным по всей России.

Людмила Губаева, Евгений Калашников