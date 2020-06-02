Николай Колесов выкупил КЭТЗ у «Ростеха» почти за 600 млн рублей

«Ростех» продал 42,6% акций Казанского электротехнического завода из-за невозможности получить контроль на этом предприятии

Госкорпорация «Ростех» продала 42,6% акций ОАО «Казанский электротехнический завод», которые достались ей год назад в результате обменной сделки с правительством Татарстана. Как стало известно «Реальному времени», покупателем выступило ОАО «Завод Элекон», выкупившее этот пакет на электронных торгах почти за 600 млн рублей. Источники, близкие к финансово-промышленной группе известного бизнесмена Николая Колесова, уверяют, что сделка с «РТ-Капиталом» явилась необходимой юридической формальностью, так как предприятие давно работало под его неформальной опекой, и «теперь ничего не изменится». Показательно, что «Ростех» продал актив почти без премии, фактически отдав по цене выкупа у правительства Татарстана. В течение двух недель конечный приобретатель должен перечислить «Ростеху» всю сумму покупки.

Свой среди своих?

«РТ-Капитал» завершил продажу 42,6% акций ОАО «Казанский электротехнический завод», которые были выставлены на торги в феврале этого года по распоряжению ГК «Ростех». Как следует из официального сообщения, победителем аукциона признано казанское ОАО «Завод Элекон», контролируемое финансово-промышленной группой Николая Колесова. Казанское предприятие выкупило пакет акций по стартовой цене в 588,8 млн рублей (включая НДС) без повышения цены на аукционе. «На конкурс заявились два участника, но фактически сделка заключена с единственным покупателем», — отметил источник в «РТ-Капитале». Кто был вторым игроком, осталось неизвестным. «Актив реализован», — говорится в информационной карточке «РТ-Капитала».

Коронавирусная пандемия не помешала участникам выйти на торги. Продажа КЭТЗ состоялась строго по расписанию — 29 мая. Организаторам не пришлось переносить аукцион на поздние сроки, как часто бывает в практике «РТ-Капитала». Таким образом, финансово-промышленная группа Николая Колесова, в которую входят казанские «Элекон», КОМЗ, «Стелла-К», дополнилась предприятием, выпускающим системы опознавания «свой-чужой».

КЭТЗ — прибыльное предприятие. По итогам 2019 года выручка составила 4,1 млрд рублей, а чистая прибыль — свыше 1 млрд рублей. После сделки «Элекон» станет самым крупным акционером КЭТЗ. Остальными владельцами, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», являются казанский завод КОМЗ (14,03%), ООО «Высокие технологии» — 19,13%, МАКРОН-СТ — 19,13%, «Ривер-парк» — 10%.

КЭТЗ вышел из-под контроля «Ростеха»

Как пояснили в «РТ-Капитале», «Ростех» продолжает политику по повышению эффективности управления непрофильными активами. В феврале организатор торгов опубликовал на своем ресурсе объявление о сборе заявок на приобретение 4 716 685 обыкновенных акций предприятия, к чьим активам потерял целевой интерес «Ростех». Почему?

«Пакет акций был приобретен корпорацией в рамках сделки с Республикой Татарстан по обмену миноритарного пакета акций ПАО «КАМАЗ» на пакеты акций ряда организаций, принадлежащих АО «Связьинвестнефтехим», в том числе 42,6% АО «КЭТЗ», — поясняли ранее «Реальному времени» в пресс-службе компании. — Однако в настоящее время отсутствует возможность доведения доли участия ООО «РТ-Капитал» в АО «КЭТЗ» до контрольной, поэтому было принято решение о продаже пакета частному инвестору». В итоге «РТ-Капитал» объявил открытый аукцион на продажу миноритарного пакета акций акционерного общества «Казанский электротехнический завод».



Будет ли сам КРЭТ претендовать на покупку? В пресс-службе КРЭТ не ответили на запрос «Реального времени». Фото Александра Третьякова

Правда, нельзя сказать, что КЭТЗ просто так готовы отдать в частные руки. Как сообщили в пресс-службе «РТ-Капитала», «Ростех» накладывает определенные ограничения для будущего покупателя. Одновременно с подачей заявки на выкуп пакета претендент обязан подписать декларацию о сохранении профиля КЭТЗ, что станет неотъемлемой частью контракта на приобретение акций. «Учитывая значимость предприятия для региона, «РТ-Капитал» предпринял дополнительные меры по сохранению производственного профиля деятельности и трудового коллектива завода. Аукционная документация предусматривает предоставление со стороны участников торгов декларации о намерении по выполнению текущих контрактных обязательств АО «КЭТЗ», в том числе в рамках ГОЗ и мобилизационного задания, закрепленного за заводом», — подчеркнули в пресс-службе «РТ-Капитала».

Остальные 58% акций остаются принадлежать структурам, контролируемым главой КРЭТ Николаем Колесовым. Председатель совета директоров КЭТЗ — его дочь Анастасия Колесова, еще и председатель правления АО «Татсоцбанк». Источники, близкие к финансово-промышленной группе известного бизнесмена Николая Колесова, уверяют, что сделка с «РТ-Капиталом» явилась необходимой юридической формальностью, так как предприятие давно работало под его неформальной опекой, и «теперь ничего не изменится». По их словам, Николай Колесов не собирается менять руководство КЭТЗ. Однако стоит дождаться окончания оформления сделки. Как сообщили в «РТ-Капитале», в течение двух недель казанский «Элекон» должен перечислить около 600 млн рублей.



В руководстве КЭТЗ сообщили, что узнали о продаже бывшего госпакета из информационного ресурса «РТ-Капитала». «КЭТЗ — непрофильный актив? Это самый пошлый анекдот в татарстанской оборонке, — смеется собеседник «Реального времени». — Мы являемся поставщиками изделий для оборонной промышленности с момента рождения нашего завода, который значится под паролем 708. А сейчас, значит, непрофильные?» — недоумевает он.



В сделку включили госпакет акций казанского «Радиоприбора» в 1,8 млрд рублей, КЭТЗ в 580 млн рублей и альметьевского завода «Радиоприбор» в 274 млн рублей. Фото rt.rbk.ru

«Ростех» поставил радиоэлектронную защиту КАМАЗу

Каким образом госпакет КЭТЗ достался «Ростеху» и почему госкорпорация вдруг скоропостижно решила избавиться от него?

Как уже рассказывало «Реальное время», в ноябре 2018 года «Ростех» и Татарстан согласовали параметры сделки: «Ростех» отдал правительству республики 2,6% акций КАМАЗа, а взамен получил акции трех оборонных предприятий Татарстана общей стоимостью 2,6 млрд рублей. Сделка «подгонялась» под стоимость акций КАМАЗа. В ответ Татарстан сформировал пакетное предложение, куда вошли активы, которые вытягивали на эту сумму.

Таким образом «Ростех» получил госпакет акций казанского «Радиоприбора» на 1,8 млрд рублей, альметьевского завода «Радиоприбор» на 274 млн рублей и КЭТЗ на 580 млн рублей. Неофициально причину обмена объясняли планом защитить КАМАЗ от возможного негативного воздействия американских санкций против «Ростеха». Таким образом, за счет обменной сделки доля «Ростеха» в капитале КАМАЗа сократилась с 49,9% до 47,3%. Главная цель — снизить участие «Ростеха» в акционерном капитале КАМАЗа до уровня ниже контрольного — была достигнута.

Агентом по обмену активов тогда выступило не само МЗИО, а госхолдинг «Связьинвестнефтехим». Пресс-служба СИНХ поясняла, что сделка живыми деньгами невозможна из-за особенностей предстоящей приватизации и поэтому «Ростех» «оплатит» акции не живыми деньгами, а акциями КАМАЗа. «Обмен акциями возможен только между акционерными обществами», — отмечали в СИНХ.

Будет ли «Ростех» продавать акции казанского и альметьевского «Радиоприборов», еще неизвестно.

Эксперты считают, что стоимость бумаг КЭТЗ несколько занижена. Завод из года в год показывает заметный рост выручки. Так, по итогам 2018 года она составила 6,2 млрд рублей.



«У нас другое решение получилось, — рассказал Ибрагим Ахматов. — Мы приобрели компетенцию Подольского электромеханического завода (ПЭМЗа)». Фото kizlyar-kemz.ru

Искали партнера в Дагестане?

Перед объявлением торгов рассматривали продажу дагестанскому частному холдингу ОАО «Концерн «Кизлярский электромеханический завод», контролируемому Магомедом Ахматовым, рассказывали источники в оборонных кругах. 25% акций в нем принадлежат «Ростеху». «Кандидатура» дагестанского концерна объяснялась тем, что в нем сейчас начинает развиваться большая программа по развитию поставок комплектующих для оборонных предприятий, рассказывал собеседник «Реального времени». Однако генеральный директор ОАО «Концерн КЭМЗ» Ибрагим Ахматов не подтверждал эти разговоры.

«У нас другое решение получилось, — рассказывал ранее «Реальному времени» Ибрагим Ахматов. — Мы приобрели компетенцию Подольского электромеханического завода (ПЭМЗа). Два месяца назад нам передали конструкторскую документацию на изготовление изделий ПЭМЗа. «Ростех» попросил нас забрать компетенцию подольского предприятия. В общем, подписано решение безвозмездно передать документацию. Будут открыты новые производства в Кизляре и в Москве, где мы расширяем производство». По всей видимости, по этой причине КЭМЗ оставил тему Казани.

«В Подольске прежнее руководство развалило предприятие, несмотря на то, что они участвовали во «вкусном» экспортном контракте при поставках в Венесуэлу, — напомнил детективную историю в ОПК главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. — Эти деньги были бездарно разворованы. Провалены были поставки ряда изделий и комплектующих для других оборонно-промышленных предприятий. ПЭМЗ не выпускал, но был весьма важным комплектовщиком для систем ПВО и корабельной техники. В итоге пришлось искать, кому передать производство комплектующих». По данным СМИ, экс-гендиректор Подольского электромеханического завода Мурман Закарадзе сбежал за границу с полумиллиардом рублей.

«При передаче этих изделий не требуется сакральных знаний или технологий. Гидравлика — это изделие широкого применения, которое одинаково хорошо ставится и на гражданские самосвалы, и на боевую «гусеницу», — полагает Мураховский.



Говоря о КЭТЗ, он отметил, что казанцы могут считаться единственными производителями конкретной модификации, которая используется на кораблях флота. Но ядро системы госопознавания одинаковое и для авиации, и для ПВО, и для флота. Потребность в них мала — в лучшем случае 100 единиц в год.