«Он приучил министров и правительство выполнять законы Российской Федерации»

Старшему брату президента Татарстана Рифкату Минниханову — 65

1 июня, в День защиты детей, исполняется 65 лет Рифкату Минниханову — директору ГБУ «Безопасность дорожного движения», бессменному в течение 20 лет главному госавтоинспектору Республики Татарстан, «крестному отцу» системы тотального слежения за нарушителями скоростного режима. О том, как Рифкат Минниханов стал «строителем» республиканской ГИБДД, когда и почему среди татарстанских водителей закрепилось за ним прозвище «старший брат» и как он «оцифровал» татарстанские дороги, — в материале «Реального времени».

В ГАИ пришел строитель



Послужной список Рифката Минниханова выглядит недлинным: военное училище, служба в ракетных войсках, руководящие должности в Казанском высшем военном командно-инженерном училище имени маршала М.Н. Чистякова, а с 1992 года — служба в ГАИ, где за неполных семь лет он дорос до должности начальника республиканского управления.

— С первых дней в ГАИ он очень энергично взялся за работу, — вспоминает бывший главбух Управления ГАИ МВД Республики Татарстан Валентина Гущина. — Подпись финансовых документов ему доверили сразу же. Закупки… С ним мне, как главному бухгалтеру, впервые стало комфортно и спокойно работать. А ведь это были «штормовые 90-е» — развал плановой системы, дефицит финансов, сплошные взаимозачеты, стихийный рынок со скачущими ежедневно ценами, призрачными обязательствами поставщиков, ужесточение налогового контроля.

— С приходом в 1992 году Рифката Минниханова в ГАИ Татарстана начался новый этап развития, — говорит Масхут Мифтахов, долгое время занимавший должность замначальника управления ГИБДД. — Нам повезло, мы получили умного, опытного, требовательного и кристально честного руководителя, главным приемом руководства которого был личный пример. В любых экстремальных ситуациях, а случались они нередко: непроходимые заносы на трассах, разбойные нападения на водителей, тяжелые ДТП, разливы бензина и сжиженного газа, он всегда был на месте, командовал, сам включался в работу.

При Минниханове в Госавтоинспекции началась эпоха больших строек. Самой крупной стало новое здание управления на Оренбургском тракте. Фото gibdd.tatarstan.ru

При Минниханове в Госавтоинспекции началась эпоха больших строек. Самой крупной стало новое здание управления на Оренбургском тракте. Кроме него в «эпоху Минниханова» были построены котельная, два жилых дома для сотрудников, несколько станций техосмотра, здания ГАИ в районах республики, контрольные посты милиции, детские картодромы.

Теплыми словами Минниханова вспоминает и депутат Госсовета Татарстана шестого созыва Рифнур Сулейманов:

— Уважаемый Рифкат Нургалиевич! Примите самые сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего 65-летнего юбилея!



Будучи грамотным руководителем и чутким человеком, Вы к каждому делу подходите с потрясающим профессионализмом и творческим подходом, а Ваше умение эффективно решать самые сложные задачи снискало заслуженный авторитет. Широта вашей деятельности и успехи, достигнутые в разных сферах, вызывают огромное уважение.



Пусть Ваша инициативность, активная жизненная и гражданская позиция, неравнодушие и доброжелательность по отношению к людям и в дальнейшем помогают реализовывать самые смелые проекты!



Спасибо за неизменное внимание к родной республике и огромный вклад в ее развитие. Мы ценим установившиеся между нами партнерские и дружеские отношения и от всей души благодарим за многолетнее плодотворное сотрудничество.



Уважаемый Рифкат Нургалиевич, в день Вашего юбилея желаю Вам здоровья, благополучия, успехов во всех делах и добрых начинаниях! Пусть каждый новый день приносит радость, рядом всегда будут надежные люди, а в семье — любовь и согласие!

«Результаты этой работы проявятся в будущем»

Картодромы — часть отдельного направления работы Рифката Минниханова, который, вдобавок, родился в День защиты детей. Именно в его бытность главным гаишником Татарстана в республике началась планомерная работа по внедрению преподавания основ безопасности дорожного движения в детских образовательных учреждениях, развитию движения ЮИД — Юных инспекторов дорожного движения. Кстати, с 2002 года, когда российские юидовцы начали участвовать в международных соревнованиях, татарстанские команды ЮИД представляли Россию 11 раз и 7 раз становились призерами, а в 2010 и году в 2011 годах — чемпионами европейского конкурса.

С 2002 года, когда российские юидовцы начали участвовать в международных соревнованиях, татарстанские команды ЮИД представляли Россию 11 раз и 7 раз становились призерами, а в 2010 и в 2011 годах — чемпионами европейского конкурса. Фото Олега Тихонова

— На мой взгляд, самое главное, что сделал Минниханов, будучи начальником республиканской Госавтоинспекции, — он создал систему подготовки будущих грамотных участников дорожного движения, начиная с детсадов, — говорит председатель татарстанской организации Всероссийского общества автомобилистов Юрий Кулагин. — Это важнее всего, потому что результаты этой работы проявятся в будущем, это навсегда остается в голове. У нас отрядов ЮИД больше, чем в других регионах, а значит, у нас больше детей вовлечено в изучение правил дорожного движения. Сколько раз меня спрашивали коллеги из других регионов, я помогал с методическими материалами, а сделать так, как у нас, они не смогли — не хватило воли и желания у местных руководителей ГИБДД. Никто не повторил пока опыт Татарстана с развитием Детско-юношеских автошкол, а ведь именно так готовятся грамотные и законопослушные участники дорожного движения. Сколько нужно средств и знаний вложить в это все — ему удалось. А конкурсы водительского мастерства «Автоледи», «Автобабай», среди студентов — тоже с нас началось. Недооценивать их значение нельзя: мы видим — кто прошел эту систему, более культурно ведет себя на дороге.

«Конкурсы водительского мастерства «Автоледи», «Автобабай», среди студентов — недооценивать их значение нельзя: мы видим — кто прошел эту систему, более культурно ведет себя на дороге», отмечает Юрий Кулагин. Фото Максима Платонова

Всевидящее око

— Это человек с чувством нового, мобильный, энергичный, — дал Рифкату Минниханову экспресс-характеристику Марат Галеев. — Он — доктор технических наук, а это редкость для силовика и чиновника. То, что Татарстан одним из первых начал внедрять цифровые технологии в систему дорожного движения — его заслуга. И то, что в Казани нет сегодня больших пробок — это в том числе и результат проводившейся с его подачи цифровизации: автоматизированной системы регулирования скорости потоков, работы светофоров.

«Старший брат следит за тобой», — невесело перефразировали водители цитату из антиутопии Джорджа Оруэлла, когда Рифкат Минниханов стал активно внедрять на дорогах республики не только цифровые методы управления движением, но и автоматизированный контроль за его скоростью — фото- и видеофиксацию. Да, конечно, речь о том, что камеры, которые сразу стали вносить весомый вклад в доходную часть бюджета в виде штрафов, расставил на дорогах старший брат президента республики. Но и о том, что с этого момента нарушителям порядка на дорогах с каждым годом становилось все неуютнее.

Это достижение, вылившееся во внедрение «Автодории» и тотального слежения за скоростью на российских дорогах, до сих пор воспринимается неоднозначно, однако факт остается фактом: все началось с Татарстана и — никак не обойти — с Рифката Минниханова.

— Все, что связано с уменьшением в итоге количества жертв ДТП, — меры положительные, — говорит Юрий Кулагин. — Вначале камеры у многих вызывали нарекания, но потом стало ясно — это дисциплинирует водителей, и это хорошо. И я много езжу по России, имею возможность сравнивать с другими регионами и считаю: замечательно, что у нас в Татарстане по инициативе Рифката Нургалиевича первыми в России ввели видеоконтроль.

— По моему ощущению, с уходом Рифката Минниханова с поста начальника ГАИ порядка на дорогах у нас стало меньше, — считает представитель Федерации автовладельцев России в Татарстане Рамиль Хайруллин. — Сейчас гаишники фактически плюнули на введенный при нем на многих дорогах запрет на левые повороты, и водители ездят как кому удобно. А для порядка жесткость все-таки нужна.

Достижение, вылившееся во внедрение «Автодории» и тотального слежения за скоростью на российских дорогах, до сих пор воспринимается неоднозначно, однако факт остается фактом: все началось с Татарстана и с Рифката Минниханова. Фото kazanreporter.ru

А что касается камер фотовидеофиксации, то, по мнению Хайруллина, тут ГИБДД Татарстана уже пора бы выходить на новый уровень:

— В Москве, куда я часто езжу, они фиксируют уже длинный список нарушений, а у нас, как и при начале их внедрения, работают в основном на полосу и скорость…

«Масштаб личности увидел, поднявшись на федеральный уровень»

Переход Рифката Минниханова с поста начальника республиканского управления ГИБДД, который он занимал два десятилетия, на должность директора ГБУ «Безопасность дорожного движения» был ожидаемым. Масштаб денежных потоков, которые контролирует эта структура, соответствует масштабу личности: сюда стекаются средства, собираемые от весовой выдачи пропусков на период сезонного ограничения движения, здесь согласовывается размещение объектов в придорожной полосе автомобильных дорог общего пользования, выдаются техусловия на проектирование, строительство и эксплуатацию объектов и так далее. По данным сервиса «Руспрофиль», ГБУ «БДД» являлась поставщиком в 94 государственных контрактах общей стоимостью 111,5 млн рублей и выступала заказчиком в 1 720 государственных контрактах более чем на 7,7 млрд.

Однако человек, близкий к Рифкату Минниханову, сказал автору этого материала в 2016 году, что главным для экс-начальника ГАИ при смене места работы стало нечто другое: «Он давно мечтал вплотную заняться внедрением новых технологий на дорогах так, чтобы текучка не мешала». Добиться от немногословного героя этого материала подтверждения или опровержения этой информации не удалось — остается поверить на слово информатору, тем более что косвенно это подтверждают те, кто с ним в этой области тесно сотрудничал.



«Он одним из первых в масштабе всей большой службы внедрял лучшие методы цифровизации. И если бы она в стране внедрялась такими темпами, как это делал Рифкат Нургалиевич, я думаю, мы бы сегодня имели совершенно другие доходы и совершенно другую экономику», — считает Айрат Фаррахов. Фото Максима Платонова

— Рифкат Нургалиевич — чрезвычайно талантливый человек, а талантливый человек талантлив во всем. Служба Госавтоинспекции, которую он возглавлял и где мне посчастливилось с ним сотрудничать, добилась больших результатов в рамках всей страны. Особенность его была в том, что ни для кого не делалось исключений, он чрезвычайно принципиальный человек, который приучил министров и правительство выполнять законы Российской Федерации, — после вполне ожидаемого «юбилейного» вступления с неожиданной стороны обрисовал Минниханова-старшего депутат Госдумы от Татарстана Айтрат Фаррахов. — Очень серьезно он навел порядок. А еще он одним из первых в масштабе всей большой службы внедрял лучшие методы цифровизации. И если бы она в стране внедрялась такими темпами, как это делал Рифкат Нургалиевич, я думаю, мы бы сегодня имели совершенно другие доходы и совершенно другую экономику.

Фаррахов подчеркнул, что масштаб личности Рифката Минниханова он понял, лишь поднявшись на федеральный уровень:

— Как оказалось, он имеет колоссальный авторитет не только в Министерстве внутренних дел Российской федерации, но и в экономике, в медицине, он активно интересовался внедрением цифровых технологий в этой области. И в социальной политике. Он очень активно интересуется всеми современными тенденциями!

И немного о личном

— То короткое время, когда мы вместе находились на отдыхе и не были обременены служебными обязанностями, меня всегда поражало его трепетное отношение к семье, — говорит Айрат Фаррахов. — К супруге, детям, внукам. Это было для меня всегда таким примером, он, в отличие от меня, успевал все. И еще важная черта — его отношение к ветеранам ведомства, забота, которая проявляется не по праздникам, а постоянно, и это очень ценно.

Слева направо: Нургали, Раис, Рустам и Рифкат Миннихановы. Фото из архива семьи Миннихановых

Свое особое отношение к семейным ценностям, как, впрочем, и другие свои заслуги, сам Рифкат Минниханов обсуждать не склонен. Но роль семьи в его жизни становится понятной, когда он говорит об отце, руководителе Сабинского леспромхоза:

— Отец — это уникальный человек, источник неистощимой энергии, трудяга сам и вдохновитель всех окружающих, заботливый муж, отец, дед, наполнявший дом теплом и светом. Настоящий мужчина, который посадил очень много деревьев, построил очень много домов, воспитал троих сыновей. По жизни он не столько требовал и контролировал, сколько создавал условия, поощряя интерес к знаниям, ответственное отношение к урокам и спорту. Денег на детей, на социальные нужды работников лесхоза не жалел никогда, верил, что это инвестиции в будущее поселка, в будущее лесного хозяйства.