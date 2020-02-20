Конфликт между мусульманскими общинами Екатеринбурга «подвел под монастырь» старейшую мечеть города

Мечеть «Маулид» едва не пошла под снос из-за противостояния двух мусульманских организаций

Недавно мусульмане Екатеринбурга испугались за судьбу старейшей мечети в городе. Землю, на которой стоит здание, администрация определила под изъятие. Правда, застройщик нового квартала, который вырастет на этой земле, обещал мечеть не трогать. Корни проблемы с мечетью «Маулид» кроются в непростой юридической судьбе храма. «Реальное время» разбиралось в ситуации и выясняло, как в Екатеринбурге обстоят дела с мечетями и хватает ли их на всех мусульман города.

Мечеть решили спасать открытым письмом

Мусульмане Екатеринбурга забили тревогу из-за угрозы сноса, нависшей над старейшей мечетью города «Маулид», расположенной в Воронежском переулке — в так называемом «цыганском поселке». Накануне Региональное духовное управление мусульман Свердловской области (РДУМСО, одна из нескольких мусульманских организаций региона) подробно изложило все опасения в открытом письме на своем сайте.

В письме говорится, что участок, на котором стоит мечеть, администрация города внесла в перечень участков под возможное изъятие. В РДУМСО считают, что земельный участок, на котором находится здание, может быть передан под строительство высотных домов. В организации предполагают, что застройщиком может стать ООО «Брусника», которое активно развивает проект жилой застройки на ближайших к мечети территориях.

Споры вокруг документов

Ситуацию осложняет непростая юридическая история здания. Мечеть там образовалась на базе частного дома, который мусульмане Екатеринбурга приобрели в 1982 году. Мусульмане получили от исполкома горсовета землю и разрешение на строительство. Строительство завершилось в 1991 году при Сибгатулле Сайдулине, которого годом позже назначили руководителем Свердловского мухтасибата (преобразован в РДУМСО).

Сложности начались в 2008 году, когда Сайдулина с должности сняли. Не согласившись с отставкой, он создал «Духовное управление мусульман Урала (Уральский муфтият)», которое сейчас базируется по адресу той самой мечети (в компании с мусульманским ритуальным агентством). Документы на мечеть в РДУМСО он не передал — сейчас в этой организации их считают утерянными. «Реальному времени» не удалось оперативно связаться с Сайдулиным и городской администрацией, чтобы узнать судьбу этих документов.

РДУМСО в своем письме пишет, что организация несколько раз обращалась в Арбитражный суд Свердловской области, чтобы вернуть право владения мечетью. Но после нескольких судов, по их словам, сложилась «парадоксальная ситуация»: земельный участок не могут узаконить из-за наличия на нем здания мечети, а здание не регистрируют из-за отсутствия прав на земельный участок. Поэтому в арбитраже организация не преуспела.

Добавим, что за последние пять лет в Екатеринбурге закрылись уже две мечети: «Нур-Усман» и «Рахмат». Теперь действующих исламских храмов в городе-миллионнике всего два, еще один открылся недавно в городе-спутнике Екатеринбурга — Верхней Пышме.

«Побойтесь бога!» Застройщик не намерен сносить «Маулид»

Застройщик «Брусника» уже заявил, что мечети ничего не угрожает. «Побойтесь бога, нет у компании никаких планов сносить мечеть», — приводят местные СМИ официальное заявление компании.

Но как заявил «Реальному времени» глава РДУМСО Радиф Гиндуллин, опасения у мусульман города все равно остаются.

— Понятно, что у рядовых мусульман опасения будут, они не знают всех этих дел, всей подоплеки. И в связи с тем, что прежнее руководство мечети ничего не предпринимало, люди будут опасаться, пока не будут получены гарантии и пока не узаконят здание.

Гиндуллин добавил, что «мечетей никогда не хватает», но вопрос нехватки в городе религиозных зданий все же решается. «Власть и религиозные организации, они работают над этим, а письмом мы решили еще подключить общественность, чтобы эти три силы работали в одном направлении», — заявил он. В новом генплане города предусмотрен ряд участков для новых мечетей, сообщил глава РДУМСО.

А может, договориться?

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предложил мусульманам и застройщику альтернативное решение: договориться.

— На самом деле, особых проблем нет. С застройщиком нужно просто спокойно-спокойно договариваться: где они взамен выделят землю, где они в ответ помогут построить. Реально можно договориться.

Вместе с тем Ройзман признает: в городе есть определенные группы, которым мечетей сейчас не хватает.

— Для «своих» мусульман, для татар и башкир, которые здесь всю жизнь живут, мечетей хватает. Но последнее время появилась большая волна приезжих — например, из Таджикистана и Узбекистана. Азербайджанцы хотят мечеть свою. Конечно, возникают некоторые анклавы. В свое время, когда я был главой города, закрыли одну мечеть, когда появились подозрения на экстремизм там.