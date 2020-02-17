Исследование «Реального времени»: кому принадлежит улица Сибгата Хакима в Казани

Кто владеет помещениями под лаундж-барами, салонами красоты и бутиками стоимостью 1,7 миллиарда на правом берегу Казанки

Фото: Дима Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

На улице Сибгата Хакима, расположенной на правом берегу Казанки напротив Кремля, сегодня развивается один из самых престижных и дорогих микрорайонов столицы: с бутиками, салонами красоты и ресторанами для среднего класса. Недвижимость здесь тоже переоценена — общая кадастровая стоимость изученных «Реальным временем» помещений составила 1,7 млрд рублей, рыночная — на порядки больше. Среди собственников площадей под спа-салоны и дорогие магазины можно обнаружить любопытные имена. Среди тех, кто может сдавать в аренду «квадраты» для лаундж-баров и «брассерий», есть и марийские табачные магнаты, и Госжилфонд при президенте РТ.

Район дорогих офисов

Аналитическая служба «Реального времени» изучила коммерческую недвижимость на первых этажах жилых домов по улице Сибгата Хакима, протянувшейся вдоль берега Казанки напротив Кремля. Кадастровая стоимость сотни офисов, магазинов, банков и других заведений, находящихся на первой береговой линии и принадлежащих разным юридическим лицам, составляет 1,7 млрд рублей.

Половина всех площадей по этой улице принадлежит лишь 20 юридическим и физическим лицам. Частично объекты входят в расположенный у реки ЖК «Берег», построенный на деньги «Ак Барс» Банка: квартиры бизнес-класса стоят здесь по полмиллиона долларов.



Значительной частью улицы Сибгата Хакима по сей день владеют и управляют структуры «Ак Барс» Банка. К примеру, почти 70 млн рублей стоит здание на Меридианной, 1а, в котором расположены офисы компаний «Ак Барс Страхование», «Ак Барс Медицина», УК «Ак Барс Капитал» и фонд «Ак Барс Созидание», а также местное ТСЖ «Берег» (одноименное названию жилого комплекса) — площадью 1,4 тыс. кв. метров. Еще одно расположено там же, но уже площадью 3,3 тыс. кв. метров и стоимостью 164,5 млн рублей.

Под управлением УК «Евро Фин Траст» находится помещение в здании на Меридианной, 2 — это 86,9 кв. м, которые оценили в 121,2 млн рублей (58,2 тыс. рублей за метр). Фото Димы Канеки / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

В число собственников недвижимости в «казанском Сити» входит паевый фонд «Ак Барс — Перспектива», которому принадлежат 2,5 тыс. кв. м на Меридианной, 4 — помещения кадастровой стоимостью 121,2 млн рублей.



Под управлением УК «Евро Фин Траст», зарегистрированной в конце 2009 года и управляющей с того момента закрытыми паевыми фондами недвижимости — «Берег», «Земельный капитал», «Ак Барс — Перспектива», «Ак Барс — Земельный фонд», «Ак Барс — Столица» и «Ак Барс — Основа», находится помещение в здании на Меридианной, 2 — это 86,9 кв. м, которое оценили в 121,2 млн рублей (58,2 тыс. рублей за метр). В этом здании расположены бары «Носорог», Top Hop, салоны красоты и недавно открывшийся ресторан уфимского кальянного проекта Smoky People.

«Казан» Даши Намдакова стоимостью почти 200 млн рублей

Вторым главным собственником недвижимости на Сибгата Хакима можно назвать муниципалитет Казани. Ему суммарно принадлежит 4,7 тыс. кв. м кадастровой стоимостью 226 млн рублей.

Но казанской мэрии принадлежит здесь всего два здания: одно на 4 тыс. кв. м стоимостью 193,5 млн рублей, расположенное на Сибгата Хакима, 4, и другое — на 665 «квадратов» — за 32,5 млн рублей, расположенное на Меридианной, 4. Первое и самое дорогое — это, конечно, Центр семьи «Казан» или в простонародье «Чаша» — главный ЗАГС столицы РТ, построенный в 2013 году по идее Даши Намдакова на средства республиканского бюджета — здание напоминает котел-казан и смотрит на Казанский кремль и набережную. Во втором здании располагается Управление муниципального архива исполкома Казани и управление ЗАГС.

Первое и самое дорогое — это, конечно, Центр семьи «Казан» или в простонародье «Чаша» — главный ЗАГС столицы РТ. Фото Максима Платонова

Агаларовы отказались строить космодром, но прикупили казанских площадей

В пятерку крупнейших владельцев престижного района вошел и «Крокус Эстейт», формально уходящий корнями в кипрские офшоры, но в действительности контролирующийся холдингом «Крокус Груп», специализирующимся на строительстве и эксплуатации торговой и выставочной недвижимости. Холдинг входит в число крупнейших арендодателей в стране и принадлежит влиятельной азербайджанской семье предпринимателя Араза Агаларова.

Как «Реальное время» писало год назад, компания Агаларова могла бы стать новым подрядчиком строительства космодрома «Восточный». Летом прошлого года Араз Агаларов отказался его строить, объяснив «невозможностью реализовать проект за выделенные на него деньги, не обанкротив компанию».

Агаларовым принадлежит 1,5 тыс. кв. м на Меридианной, 1а общей кадастровой стоимостью 68,1 млн рублей.

Однофамилица зятя главы ПСО «Казань» владеет 13 помещениями на берегу Казанки

Шестым крупнейшим владельцем коммерческой недвижимости на берегу Казанки оказалась малоизвестная предпринимательница Зайнутдинова Мария Петровна. Ей принадлежит 13 помещений на ул. Сибгата Хакима — восемь в доме 5а и пять в доме 7 (расположены в шаговой доступности) — общей стоимостью 61,7 млн рублей. В этих жилых домах на первых этажах расположены такие заведения, как лаундж-бар «Чаша», строительные компании «Яшма», «Град Инжиниринг».

Отметим, что компанией «Яшма» управляет и владеет Юлия Зайнутдинова. Прямых указаний на то, что эти Зайнутдиновы имеют какое-либо отношение к зятю Равиля Зиганшина (ПСО «Казань») Тимуру Зайнутдинову найти не удалось, но интересно, что ресторанами на Кремлевской набережной управляет как раз Тимур Зайнутдинов. Впрочем, возможно, это всего лишь совпадение. На Юлию Зайнутдинову записано несколько строительных компаний, среди учредителей которых все однофамильцы: от Сергея Геннадьевича до Гульнары Талгатовны Зайнутдиновой.



Ирек Салихов в 2014 и 2019 годах избирался депутатом Госсовета РТ, начинал в 2008 году с работы в «Татнефти», затем создал собственную нефтяную компанию «Ядран-Ойл». Фото tatarstan.er.ru

Также один из крупнейших собственников недвижимости набережной улицы — Ирек Салихов, которому принадлежат помещения в здании на Меридианной,1 стоимостью 13,7 млн рублей и коммерческая недвижимость площадью 248,4 кв. м в жилом здании на Мусина,1 стоимостью 51 млн рублей. В последнем находится множество самых разных заведений, от ресторана «Тема» и бара «Кост» до лаундж-кафе, брассерии, студии красоты и прочих дорогих заведений.

Ирек Салихов в 2014 и 2019 годах избирался депутатом Госсовета РТ, начинал в 2008 году с работы в «Татнефти», затем создал собственную нефтяную компанию «Ядран-Ойл». В 2014 году он с супругой задекларировал семейный доход почти в 60 млн рублей. Салихов известен и вложениями в непрофильные «татарские» бизнесы вроде сети «Тубетей» или чайной азнакаевской фабрики. Пять лет назад президент Татарстана Рустам Минниханов попросил компанию Салихова возродить сад Рыбака в Адмиралтейской слободе Казани.

Как ГЖФ стал собственником офисных площадей «Ак Барса»

Восьмой крупнейший собственник престижных помещений на Сибгата Хакима — Лариса Самоделок (со своей родственницей Татьяной Самоделок), которой принадлежит шесть объектов общей площадью 1,1 тыс. кв. м кадастровой стоимостью 45,7 млн рублей, из них большая часть в том же здании на Мусина,1 и одно на Меридианной, 2. Фамилию Самоделок можно встретить во многих исследованиях «Реального времени», она крупный игрок на рынке как торговых, так и офисных площадей, и в частности известна как владелица 667,5 кв. м в КРЦ «Родина» на Баумана.

В топ-10 владельцев дорогой недвижимости на Сибгата Хакима входит и Госжилфонд при президенте РТ, которому принадлежат три помещения в зданиях на Меридианной, 1 площадью почти 1 тыс. кв. м общей кадастровой стоимостью 45,1 млн рублей (напоминаем, рыночная цена недвижимости намного выше). Очевидно, что Госжилфонд стал собственником площадей вместе с приобретением почти 70% акций строительной компании «Ак Барс Девелопмент»: в декабре 2018 года, уже без руководства Талгата Абдуллина, ГЖФ увеличил свою долю в АБД с 30,1% до 100% (ранее 69,9% был у Минземимущества РТ).

В топ-10 владельцев дорогой недвижимости на Сибгата Хакима входит и Госжилфонд при президенте РТ. Фото Романа Хасаева

В свое время газета «Реальное время» оценила эту сделку в 1,8 млрд рублей. АБД, в частности, строила ЖК «Казань XXI век», «Солнечный город», «Светлая долина», «Чистое небо». От компании, входившей в топ-5 крупнейших застройщиков, банк вынужден был избавиться, в частности, и потому, как уверял Талгат Абдуллин (он готовил сделку), что ему «было сложно с такой компанией — не совсем профильный актив».

Сорокины, Егоровы, Нобоа и марийские табачные магнаты

Десятку крупнейших владельцев коммерческой недвижимости на первой береговой линии закрывает Дмитрий Сорокин, которому принадлежит пять помещений (тоже почти 1 тыс. кв. м) на сумму 37,6 млн рублей. Два из них на Мусина, 1 и три — в доме на Чистопольской, 20б, на первых этажах которого находятся такие заведения, как антикафе «Баклажан», спа-салон «Лотус», «пространство для женщин» HS Club и салоны красоты.

Сорокин попал в поле зрения бизнес-общественности пару лет назад, когда прорвался в топ-100 крупнейших предприятий Татарстана: ему принадлежит агрокомпания из Богатых Сабов «Дель-Транс-Агро» (ДТА — оптовая торговля зерном), выручка которой в 2018 году составила 5,5 млрд рублей при чистой прибыли в 103,1 млн рублей. До 2014 года имя Сорокина можно было встретить в соучредителях компаний, близких к Ивану Егорову (АО «Холдинговая компания «Ак Барс»). К слову, самому Ивану Егорову или его полному тезке, а также его сыну, принадлежит лишь одно помещение на Меридианной, 2 — кадастровой стоимостью 1,5 млн рублей.



Чуть больше 220 кв. метров площадей на Мусина, 1 принадлежит Ольге Нобоа-Романовой, бывшей жене игрока футбольной сборной Эквадора и питерского «Зенита» Кристиана Нобоа, с которым она познакомилась в 2008 году во время его игры за «Рубин». В 2018 году пара рассталась. Поклонники футболиста предполагали, что одной из причин развода мог стать географический фактор: Ольга заявляла, что Кристиан не может жить без Эквадора, а она — без Казани. Ольга родилась и до сих пор живет в столице Татарстана. Сначала их отношения были дружескими, но уже спустя 2 года у пары родился первый ребенок — Кристофер Диего, а еще через 2 года второй сын — Лукас. Ольга имеет бизнес — у нее свое ателье. В прошлом она занималась легкой атлетикой.



Чуть больше 220 кв. метров площадей на Мусина, 1 принадлежит Ольге Нобоа-Романовой, бывшей жене игрока футбольной сборной Эквадора и питерского «Зенита» Кристиана Нобоа. Фото instagram.com

Наконец любопытно, что в список крупнейших владельцев престижной коммерческой недвижимости на Сибгата Хакима вошли и владельцы девятого крупнейшего предприятия Марий Эл с оборотом в 5,2 млрд рублей, о котором мы писали в своем прошлогоднем исследовании рынка соседней республики. Малоизвестные широкой общественности Дмитрий Морозов и Ксения Волкова зарабатывают миллионы, занимаясь оптовой продажей табачных изделий: за ними числится компания «Альянс А» (ООО «Альянс» или ранее «Альянстабак+»). Им на двоих принадлежит почти 1,5 тыс. кв. м в доме по адресу: Сибгата Хакима, 7 — кадастровой стоимостью 61 млн рублей.