«Это только начало»

Токарь нижнекамского предприятия СИБУРа Максим Демин — в тройке лучших в России!

Фото: Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области

В Пензе подвели итоги федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» среди токарей. Серебряным призером стал представитель Татарстана Максим Демин, токарь ремонтно-механического завода «Нижнекамскнефтехима» (входит в СИБУР). За свой высокий результат нижнекамец получит федеральный грант в размере 500 тысяч рублей, а торжественное награждение финалистов состоится в декабре в Москве.

Секретное задание и проверка нервов

За звание сильнейшего токаря России боролись 20 лучших специалистов со всей страны — победители региональных этапов. Почетное второе место Максима Демина — это признание его высочайшего профессионализма на всероссийском уровне.

— Профессия токаря становится все востребованнее. Спрос растет в машиностроении, ОПК, энергетике и других сферах, напрямую влияющих на технологический суверенитет страны, — отметил заместитель министра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин. — По данным кадрового прогноза, до 2032 года рынок станочников составит свыше 645 тысяч человек, и порядка 148 тысяч из них — это новые специалисты, которых предстоит привлечь в экономику.

За звание сильнейшего токаря России боролись 20 лучших специалистов со всей страны — победители региональных этапов. Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области

Испытания в Пензе проходили в условиях, максимально приближенных к реальному производству. Участники сдавали сложнейшую теорию, где вопросы были «с подвохом», проходили устное собеседование по поиску технологических погрешностей и демонстрировали филигранную практику — обработку деталей, нарезание резьбы и работу с углеродистой сталью.

Главной интригой финала стало секретное задание: всего за несколько минут до старта участники получили чертежи детали,которую требовалось с нуля изготовить за три часа.

— Самым сложным было укротить нервы, — признается Максим Демин.— А дальше — все делать строго по чертежу, четко и без суеты, как привык в родном цеху. Конкурс проходил на универсальных станках 16К20. Я на них работаю редко, сейчас больше на ЧПУ, но базовые навыки отточены до автоматизма. Выходить к станку, понимая, что за тобой не просто ты сам, а многотысячный коллектив «Нижнекамскнефтехима» и весь Татарстан, — это колоссальная ответственность. Но я рад, что смог собраться.

В Нижнекамске за Максима переживали сотни людей, родные — жена Марина и 6-летняя дочь Мирослава, коллеги, друзья. Как рассказывает Максим, рабочие чаты «взрывались» от сообщений: «Ну как? Когда результаты?»

В Нижнекамске за Максима переживали сотни людей, родные — жена Марина и 6-летняя дочь Мирослава, коллеги, друзья. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Не скажу, что я удивился, — я ждал от Максима призового места, — говорит начальник участка по мехобработке РМЗ Игорь Хайруллин. — Специально мы его не готовили: у него прекрасная база, которую он ежедневно применяет в работе. Он тонко, профессионально чувствует металл и на шаг вперед видит весь процесс обработки.

От автослесаря до оператора ЧПУ

Максим Демин родился в Нижнекамске. Получив специальность автомеханика в Агропромышленном колледже, после армии принял решение кардинально сменить профессию и пришел на завод осваивать токарное дело. В Колледже нефтехимии и нефтепереработки получил новую специальность. Встал за станок и за 14 лет работы на РМЗ прошел путь до оператора станков с программным управлением пятого разряда. В его обязанности входит изготовление и ремонт широкого спектра деталей: втулок, валов, муфт, фланцевых соединений и другого оборудования, без которого невозможно нефтехимическое производство.

За 14 лет работы на РМЗ Максим прошел путь до оператора станков с программным управлением пятого разряда. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Огромную роль сыграла поддержка наставников — Андрея Замойского, Вячеслава Романова, Фарида Ильясова. Большой мотивацией для профессионального роста стала масштабная модернизация завода СИБУРом. Вместо устаревших мастерских на РМЗ появился современный цифровой хаб со 144 единицами основного технологического оборудования, в том числе 32 станка с ЧПУ. Сегодня здесь созданы безопасные и комфортные условия: светлые цеха, эргономичные рабочие места, уютные бытовые помещения и комнаты релаксации.

«Токарь — это все и сразу»

Первым с триумфом Максима поздравил начальник участка Игорь Хайруллин, написав в рабочий чат. Следом по цепочке посыпались звонки от коллег, начальника производства Алексея Динмухаметова и директора завода Александра Борисова.

— Наш РМЗ после модернизации — одно из лучших ремонтных производств страны, —подчеркивает директор ремонтно-механического завода Александр Борисов. — Работа на универсальном станке для Максима — это уже пройденный этап, сейчас он активно развивается в обработке деталей на станках с ЧПУ. Весь коллектив уверен: совсем скоро он покорит призовые вершины и в этой нише!

На вопрос о том, что же такое профессия токаря в 2026 году, серебряный призер страны отвечает философски:

—Токарь — это все и сразу. Сила — чтобы поднять деталь и зажать так, чтобы ничего не вылетело. Расчет — чтобы не промахнуться с микронами. И постоянный контроль — как за процессом, так и за самим собой. Секретов нет, нужно просто делать хорошо то, что ты делаешь.

предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

А если описать прошедший финал в Пензе всего тремя словами, Максим Демин, улыбаясь, отвечает: «Это только начало!» Впереди у мастера — передача опыта молодежи, освоение новых цифровых высот и Кремлевский дворец в Москве, где ему вручат заслуженную награду.