ПАО АК БАРС БАНК
Общая информация
Ак Барс Банк – федеральный банк с головным офисом в Казани. Получил лицензию на осуществление банковской деятельности 29 ноября 1993 года.
Входит в двадцатку крупнейших российских банков по объему активов и собственного капитала. Кредитная организация присутствует в 27 регионах страны и располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов.
С 1994 года является уполномоченным банком Кабинета министров Республики Татарстан, а с ноября 1997 года имеет статус уполномоченного органа по хранению золотого резерва Татарстана, предназначенного для гарантирования инвестиций в экономику республики. С ноября 2004 года является участником системы обязательного страхования вкладов.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
- Телефон: 8 800 200-53-03
- Email: kanc@akbars.ru
- Сайт: www.akbars.ru
Дата последнего обновления: 23.07.2018