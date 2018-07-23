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ПАО АК БАРС БАНК

Финансы, Банки
ПАО АК БАРС БАНК

Общая информация

Ак Барс Банк – федеральный банк с головным офисом в Казани. Получил лицензию на осуществление банковской деятельности 29 ноября 1993 года.

Входит в двадцатку крупнейших российских банков по объему активов и собственного капитала. Кредитная организация присутствует в 27 регионах страны и располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов.

С 1994 года является уполномоченным банком Кабинета министров Республики Татарстан, а с ноября 1997 года имеет статус уполномоченного органа по хранению золотого резерва Татарстана, предназначенного для гарантирования инвестиций в экономику республики. С ноября 2004 года является участником системы обязательного страхования вкладов.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 1
  • Телефон: 8 800 200-53-03
  • Email: kanc@akbars.ru
  • Сайт: www.akbars.ru

Дата последнего обновления: 23.07.2018

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