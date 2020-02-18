Рушания Бильгильдеева: «Хочу заниматься в федеральном масштабе»

Экс-глава татарстанских эсеров — об уходе с поста руководителя реготделения партии

Фото: Максим Платонов

Много лет возглавлявшая татарстанское отделение партии «Справедливая Россия» Рушания Бильгильдеева покинула свой пост — об этом стало известно сегодня. И если собственное дело о мошенничестве она связывала с деятельностью во главе партии, то прекращение этой деятельности с обвинением в мошенничестве не связывает — лишь говорит, что теперь намерена заняться проблемами «на федеральном уровне». «Реальное время» поговорило теперь уже с бывшей главой «Справедливой России» в Татарстане о ее дальнейших планах и возможных преемниках.

— Появилась информация, что вы покидаете пост лидера «Справедливой России» в Татарстане. Правда ли это?

— Да, это правда. Я написала заявление о сложении полномочий еще 12 февраля. Это связано с тем, что мы дали старт избирательной кампании, на 4 апреля назначена региональная отчетно-выборная конференция партии. Я сейчас активно готовлю эту конференцию, езжу по районам, по местным отделениям. Идут отчетно-выборные собрания, выбираем новых руководителей, избираем делегатов на эту конференцию.

Из партии я никуда не ушла, я остаюсь и в федеральных структурах партии. Например, я член совета палаты депутатов и член президиума социал-демократического союза женщин. В этих направлениях я намерена дальше работать более активно, уже в федеральном масштабе.

— Все-таки это было ваше личное решение?

— Да, мое личное решение.

— С чем оно связано?

— Ни с чем не связано. Должна быть ротация, нужно уступать дорогу молодым. Я четыре раза переизбиралась, восемь лет уже нахожусь на должности. Я подготовила достаточно хороший кадровый резерв, который дальше может продолжить эту работу, готовы активно содействовать, помогать. А сама хочу заниматься в федеральном масштабе.

Региональная конференци «Справиедливой России». Архивное фото ТРО «Справедливой России»

— Можете назвать этих сильных кандидатов?

— Не могу. Кадровым резервом занимается руководство партии. Я им предоставила все «обьективки». А там уже — как решит руководство. Давайте интригу сохраним до 4 апреля.

— Но совсем от работы партии вы не отойдете?

— Повторюсь, я буду реализовывать себя в социал-демократическом союзе женщин и в совете палаты депутатов партии. Имею колоссальный опыт работы как с избирателями, так и в решении вопросов именно наших женщин. Семья, как вы помните из послания президента, самое главное, и семья держится на нас, на женщинах. Поэтому женщинам нужна поддержка в федеральном масштабе, нужны законодательные инициативы. Вот всем этим нужно заниматься.

— Как считаете, вашим планам может помешать уголовное дело?

— Комментировать я это не буду. Виновной я себя так же не признаю, боролась за справедливость и так же продолжаю бороться. И верю, что справедливость победит.

Напомним, уголовное дело в отношении Бильгильдеевой расследуется по статье о мошенничестве в особо крупном размере еще с 2018 года. Согласно позиции следствия, глава справедливороссов в качестве директора агентства недвижимости «Пассаж» продавала земельные участки в различных коттеджных поселках с обязательством провести к участкам коммуникации: электричество, газ и воду. Однако обещанных благ цивилизации потерпевшие не дождались: Бильгильдеева якобы запросила дополнительную оплату за эти работы.

Уголовное дело в отношении Бильгильдеевой по статье о мошенничестве в особо крупном размере расследуется еще с 2018 года

Сама глава справедливороссов связывала уголовное преследование именно с собственной политической деятельностью.

Потерпевшими по делу проходят 133 человека, ущерб оценивается более чем в 33 млн рублей. Как ранее писало «Реальное время», в суд уголовное дело может поступить уже этой весной.