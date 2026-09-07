Рынок бытовой техники в России сократился, но число покупок среди граждан выросло

Позиции европейских и американских производителей заняли бренды трех стран

Фото: Максим Платонов

Российский рынок крупной бытовой техники завершил реструктуризацию после ухода зарубежных брендов и в условиях экономии граждан, сообщает газета «Коммерсантъ». Согласно данным издания, за первое полугодие 2026 года россияне приобрели 10,3 миллиона устройств, что на 7,8% больше по сравнению с тем же периодом в прошлом году.

В то же время в денежном выражении рынок сократился на 1,5% — с 239 миллиардов до 236 миллиардов рублей. Эксперты связывают данную тенденцию с массовым переходом потребителей на более бюджетные модели и доступные бренды. В условиях экономии также наблюдается рост спроса на услуги по ремонту и продлению срока службы уже имеющихся электроприборов.

Позиции европейских и американских производителей заняли бренды из Китая и Турции, а также российские торговые марки. При этом параллельный импорт утратил статус основного канала поставок и уступил место прямому импорту и локальной сборке.

Представители отрасли подчеркивают, что зависимость от импорта в производстве остается на высоком уровне из-за отсутствия отечественной электроники и компрессоров. Существенные проблемы для поставщиков продолжают представлять сложности с трансграничными платежами и удорожание логистики.

По словам руководителя бюро «Кастом» Татьяны Винницкой, физически доставить технику из Китая сейчас проще, чем провести платежи так, чтобы они не были остановлены или возвращены, или чтобы не требовался дополнительный пакет документов.

Ранее сообщалось, что в России с начала года выпуск крепкого алкоголя упал на 13%, а слабого — на 58%.

Никита Егоров