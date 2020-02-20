Как коронавирус помог «Ансату» влететь в Китай

Авиационные власти Китая ускорили прохождение сертификации казанского вертолета, чтобы обеспечить мобильность санитарных служб в борьбе с коронавирусом

Фото: Максим Платонов

«Вертолеты России» пробили «окно» в небо Поднебесной для казанского «Ансата». Управление гражданской авиации КНР завершило двухлетний процесс сертификации российского вертолета на соответствие авиационным требованиям страны, выдав валидированный сертификат. Как ни странно, толчком к ускорению прохождения явно затягивающихся процедур явилась эпидемия коронавируса в Китае. В стране возникла острая необходимость усилить флот авиатехники для медиков, утверждают источники в авиаотрасли в разговоре с «Реальным временем»: «Если контракт с КНР подписан, то «летающие медицинские модули» могут быть отгружены достаточно быстро».

Китай открылся «Ансату»

Казанскому «Ансату» наконец-то «улыбнулось» необъятное небо Китая. Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех») завершил процесс валидации сертификата типа легкого многоцелевого вертолета «Ансат» в Китайской Народной Республике, сообщила пресс-служба Казанского вертолетного завода, являющегося единственным серийным производителем машины и его изначальным разработчиком.

«Валидация сертификата типа авиационными властями Китая позволяет начать поставки вертолетов в соответствии с заключенным контрактом», — говорится в сообщении КВЗ.

Речь идет о первом экспортном контракте КВЗ на поставку легких вертолетов в классе 3—4 тонны, которые абсолютно не раскручены на мировых рынках и им тяжело конкурировать с продвинутыми европейскими машинами. Китай должен стать лидерным эксплуатантом новой российской марки. Напомним, договор на поставку 20 вертолетов «Ансат» был подписан еще в 2018 году во время международного авиационного салона Airshow China — 2018. Эксплуатантом должна стать Ассоциация медицины катастроф КНР, поэтому вертолет строится с медицинским модулем.

По словам источников «Реального времени», близких к Казанскому вертолетному заводу, если контракт подписан, то вертолеты должны быть запущены в производство заранее. КВЗ, согласно обязательствам, должен отгрузить всю партию машин в 2020 году.

«Валидация сертификата типа авиационными властями Китая позволяет начать поставки вертолетов в соответствии с заключенным контрактом», — говорится в сообщении КВЗ. Фото Максима Платонова

«Ранее в Управлении гражданской авиации КНР (CAAC) был валидирован двигатель PW207K разработки Pratt&Whitney Canada, устанавливаемый на вертолет «Ансат», а также выдан отчет департамента летных стандартов (AEG) CAAC по эксплуатационной пригодности вертолета «Ансат», — сообщила пресс-служба Росавиации.

Впереди — сотни вертолетов?

Окончанию двухлетнего процесса валидации сертификата «Ансат» рады в Минпромторге РФ, которое оказывало всевозможную господдержку для налаживания серийного производства нового вертолета.

— Китайский рынок существенно более емкий, чем в России, даже с учетом пространства ЕАЭС, — прокомментировал сделку министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. — Поэтому для нас это важный потенциальный рынок, речь может идти о нескольких сотнях вертолетов, но для этого нужно сначала создать условия для послепродажного обслуживания, чем мы сейчас параллельно занимаемся. По мере развития у нас будет больше возможностей и шансов поставить технику, потому что цена на вертолет очень конкурентоспособная.

Точная стоимость пилотной партии «Ансата» не указана, но эксперты полагают, что она может быть продана по промоцене в несколько миллионов долларов за одну машину. Поставка техники будет произведена в течение этого года.

— Мы готовы начать поставки уже в этом году, и я уверен, что опыт эксплуатации «Ансата» в Китае даст позитивный импульс продвижению вертолета в другие страны региона, которые также выражают заинтересованность в этой современной и надежной машине, — заявил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

В ноябре — декабре 2018 года «Ансат» стал участником демотура «Вертолетов России» по странам Юго-Восточной Азии. Вертолет своим ходом преодолел более 5 тыс. километров, выполнив демонстрационные полеты в Китае, Вьетнаме, Камбодже, Таиланде и Малайзии.



Китай разогнался на коронавирусе

Обычно сертификация вертолетов в зарубежных странах длится не менее 3—4 лет, а Китай провел ее достаточно быстро по европейским меркам, отмечают источники, близкие к КВЗ.

— Сертификация не делается мгновенно, — объясняет собеседник «Реального времени», представитель авиаотрасли. — Например, в Канаде при благоприятном отношении — срок 3 года. Это их сроки — не мы их определяем. В Китае, мы надеялись, будет побыстрее, но там тоже начиналось все вроде хорошо и вопросов не было. Но потом у китайцев появились свои заморочки, и процесс затянулся. Но, в принципе, 2 года — это хороший срок, это быстро.

Эксперт полагает, что на ускорение прохождения валидации повлияла эпидемия коронавируса, которая преподнесла наглядный урок того, как важно санитарным службам быть всегда мобильными и вылетать в очаги инфекции. Источники издания в вертолетной отрасли говорят, что китайцы обладают большим парком тяжелых советских вертолетов Ми-8/Ми-17, которые съедают «уйму топлива». Сами санитарные службы Китая не обращались к России за арендой дополнительных вертолетов, а полеты российской техники запрещены. Две недели назад Россия оказала гуманитарную помощь Китаю, когда число заболевших новым коронавирусом приблизилось к 10 тысячам человек. Вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперативный штаб по предотвращению завоза и распространения коронавируса, сообщила, что в качестве первоочередной помощи были поставлены защитные маски. Уроки эпидемии извлекли моментально, хотя до этого постоянно возникали «юридические заморочки», пояснил источник:



— Летные характеристики «Ансата» были продемонстрированы полтора года назад. Особых претензий к технике не было. Но потом появились юридические заморочки. Мы надеялись, что это будет на год-полтора пораньше, потому что у команды летчиков и специалистов не было вопросов. Но потом на месте, у себя в Китае, у них возникали юридические моменты.

Эксперт полагает, что на ускорение прохождения валидации повлияла эпидемия коронавируса, которая преподнесла наглядный урок того, как важно санитарным службам быть всегда мобильными и вылетать в очаги инфекции. Фото Максима Платонова

Тем не менее весь набор документов тогда был готов, все процедуры неукоснительно соблюдались и поблажек не было. Вообще, сроки сертификации определяются двумя факторами — объемом работы и загруженностью сертификационных центров, пояснил эксперт:

— Если есть заинтересованная компания, которая собирается или уже подписала с вами контракты, то вас ставят в очередности чуть-чуть повыше. А если вы идете в обычном порядке, то это может длится 4 года или даже 5 лет. В Китае «Ансат» стал первой российской машиной, который прошел сертификацию достаточно быстро.

По его словам, если контракт подписан, то производство вертолетов уже должно быть запущено, и значит, поставка произойдет очень скоро. «А если начало получения сертификата будет означать факт подписания контракта, то это займет достаточный срок — до года», — полагает он.

Впрочем, в Росавиации объясняют быстрые сроки упрощенной процедурой порядка одобрения типовой конструкции. «В июне 2019 года в Кремле в присутствии президента Российской Федерации В.В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоялась церемония обмена подписанными между Росавиацией и СААС «Процедурами реализации» российского-китайского межправительственного соглашения о безопасности полетов BASA, которые позволяют создать условия для упрощенного порядка одобрения типовой конструкции российской авиационной техники, экспортируемой в КНР», — сообщила пресс-служба Росавиации.

— Мне сложно судить о том, с чем связано возможное ускорение рассмотрения этого вопроса в КНР, — говорит исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. — Можно сказать только то, что КВЗ имеет производственные возможности, существенно превышающие законтрактованный китайской стороной спрос на вертолеты «Ансат». Трудоемкость изготовления вертолетов ниже, чем у Ми-8, текущая загрузка КВЗ умеренная, сборка «Ансата» хорошо отлажена. Ситуация простая — бери да делай.