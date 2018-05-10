Каримуллин Дамир Заудатович
Общая информация
Родился в г. Буинск ТАССР.
Образование:
1981 год — Камский автомеханический техникум ( специальность «техник-механик»,)
1999 год -Институт экономики управления и права ( специальность «финансы и кредит».
Трудовая деятельность:
1981 — 1988 гг. — слесарь-ремонтник, мастер производственного участка, старший мастер участка среднего и капитального ремонта механической и электрической части оборудования, ремонтно-механического цеха Агрегатного завода.
1988 — 1992 гг. — заместитель начальника цеха, начальник цеха заточки инструмента и изготовления оснастки автоматно-токарного производства ПО «КАМАЗ».
1992 — 1994 гг. — директор по коммерческим вопросам ПФ «Автомеханический завод».
1994 г. — заместитель генерального директора — коммерческий директор АОЗТ «АМЗ».
1994 — 1998 гг. — генеральный директор АОЗТ «АМЗ».
1998 — 2004 гг. — генеральный директор ОАО «Камский прессово-рамный завод».
С июня 2004 г. — генеральный директор ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение».
1999 — 2004 гг. — депутат Набережночелнинского городского Совета народных депутатов.
2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан четвертого созыва.
2011 г. — президент Федерации бильярдного спорта РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420036, г. Казань, ул. Дементьева, 1
- Телефон: (843) 570-80-70
- Email: market@aviamotor.ru
- Сайт: www.aviamotor.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018