Список персон

Каримуллин Дамир Заудатович

Промышленность
Каримуллин Дамир Заудатович

Общая информация

Родился в г. Буинск ТАССР.

Образование:

1981 год — Камский автомеханический техникум ( специальность «техник-механик»,)

1999 год -Институт экономики управления и права ( специальность «финансы и кредит».

Трудовая деятельность:

1981 — 1988 гг. — слесарь-ремонтник, мастер производственного участка, старший мастер участка среднего и капитального ремонта механической и электрической части оборудования, ремонтно-механического цеха Агрегатного завода.

1988 — 1992 гг. — заместитель начальника цеха, начальник цеха заточки инструмента и изготовления оснастки автоматно-токарного производства ПО «КАМАЗ».

1992 — 1994 гг. — директор по коммерческим вопросам ПФ «Автомеханический завод».

1994 г. — заместитель генерального директора — коммерческий директор АОЗТ «АМЗ».

1994 — 1998 гг. — генеральный директор АОЗТ «АМЗ».

1998 — 2004 гг. — генеральный директор ОАО «Камский прессово-рамный завод».

С июня 2004 г. — генеральный директор ОАО «Казанское моторостроительное производственное объединение».

1999 — 2004 гг. — депутат Набережночелнинского городского Совета народных депутатов.

2009 — 2014 гг. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан четвертого созыва.

2011 г. — президент Федерации бильярдного спорта РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420036, г. Казань, ул. Дементьева, 1
  • Телефон: (843) 570-80-70
  • Email: market@aviamotor.ru
  • Сайт: www.aviamotor.ru

Дата последнего обновления: 10.05.2018

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