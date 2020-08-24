АОА Производственное Объединение Завод Имени Серго ПОЗИС
Общая информация
POZIS — представитель сектора ведущих машиностроительных предприятий России. Завод является одним из производителей крупной бытовой техники, высокотехнологичного медицинского холодильного оборудования и промышленного инжиниринга в составе Ростеха и единственным — в регионе локализации.
Год основания — 1898
Центральный офис — г. Зеленодольск (Республика Татарстан).
Руководитель — Хасанов Радик Шавкятович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422546, Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Привокзальная, 4 АО "ПО "Завод имени Серго"
- Телефон: 84371 221-21
- Email: pozis@pozis.ru
- Сайт: https://pozis.ru/
Дата последнего обновления: 24.08.2020