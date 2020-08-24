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АОА Производственное Объединение Завод Имени Серго ПОЗИС

Промышленность, Производства

Общая информация

POZIS — представитель сектора ведущих машиностроительных предприятий России. Завод является одним из производителей крупной бытовой техники, высокотехнологичного медицинского холодильного оборудования и промышленного инжиниринга в составе Ростеха и единственным — в регионе локализации.

Год основания — 1898

Центральный офис — г. Зеленодольск (Республика Татарстан).

Руководитель — Хасанов Радик Шавкятович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 422546, Татарстан, г. Зеленодольск, ул. Привокзальная, 4 АО "ПО "Завод имени Серго"
  • Телефон: 84371 221-21
  • Email: pozis@pozis.ru
  • Сайт: https://pozis.ru/

Дата последнего обновления: 24.08.2020


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