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ООО Управляющая Компания Предприятие Жилищно-Коммунального Хозяйства

Промышленность, Производства

Общая информация

ООО «УК ПЖКХ» — региональный оператор вывоза и утилизации мусора.

Юридическое лицо было создано 24 июня 2016 года.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан и ООО УК ПЖКХ заключили соглашение № 72 об осуществлении деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Западной зоне.

С 1 января 2019 года вывоз и утилизацию мусора отвечает региональный оператор «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства».

Руководитель — Богатов Сергей Александрович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420087, ул Родины, 8
  • Телефон: (843) 272-51-33
  • Email: ooopgkh@mail.ru
  • Сайт: http://clcity.ru/

Дата последнего обновления: 16.10.2020

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