ООО Управляющая Компания Предприятие Жилищно-Коммунального Хозяйства
Общая информация
ООО «УК ПЖКХ» — региональный оператор вывоза и утилизации мусора.
Юридическое лицо было создано 24 июня 2016 года.
Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан и ООО УК ПЖКХ заключили соглашение № 72 об осуществлении деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Западной зоне.
С 1 января 2019 года вывоз и утилизацию мусора отвечает региональный оператор «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства».
Руководитель — Богатов Сергей Александрович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420087, ул Родины, 8
- Телефон: (843) 272-51-33
- Email: ooopgkh@mail.ru
- Сайт: http://clcity.ru/
Дата последнего обновления: 16.10.2020