ООО Управляющая Компания Предприятие Жилищно-Коммунального Хозяйства

Общая информация

ООО «УК ПЖКХ» — региональный оператор вывоза и утилизации мусора.

Юридическое лицо было создано 24 июня 2016 года.

Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан и ООО УК ПЖКХ заключили соглашение № 72 об осуществлении деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами по Западной зоне.

С 1 января 2019 года вывоз и утилизацию мусора отвечает региональный оператор «Управляющая компания «Предприятие жилищно-коммунального хозяйства».

Руководитель — Богатов Сергей Александрович.

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