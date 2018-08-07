ГУП Татинвестгражданпроект

Общая информация

ГУП «Татинвестгражданпроект» является головной территориальной проектно-изыскательской научно-производственной фирмой Республики Татарстан, правопреемник института «Татаргражданпроект» («Татпроект»), который был основан в 1934 году.

«Татинвстгражданпроект» — это предприятие, выполняющее территориальные функции по РТ в области жилищно-гражданского строительства. Предприятию поручена разработка территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории РТ, генеральных планов практически всех городов и районных центров.

По проектам компании построены уникальные объекты, такие как театр оперы и балета им. М. Джалиля, большой русский драматический театр, Казанский цирк, удостоенный премии Совета Министров СССР, Дворец спорта, центральный стадион, мечеть Кул-Шариф, более 30 объектов ХХVII Всемирной летней Универсиады и проектов спортивных сооружений к XVI Чемпионату мира по водным видам спорта 2015 г., особая экономическая зона «Алабуга», объекты республиканской программы по социальной ипотеке, комплексы медицины, ВУЗы, школы, детские сады, Казанский метрополитен, реставрация и реконструкция объектов Казанского Кремля, Древнего города Болгар, острова-града Свияжск и многое другое.

В состав предприятия входят 9 архитектурно-планировочных мастерских, отдел инженерных изысканий с лабораторией, макетная мастерская. В организации работает около 750 высококвалифицированных специалистов.

ГУП «Татинвестгражданпроект» имеет свидетельства СРО на все виды проектных работ и инженерных изысканий, выполнение функций генпроектировщика, заказчика, экспертно-консультативную деятельность, инжиниринговые услуги, обследование зданий и сооружений, лицензию Министерства культуры Российской Федерации на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

В настоящее время предприятие разрабатывает территориальную комплексную схему планирования развития территории Республики Татарстан, генеральные планы практически по всем крупным городам и районным центрам Республики.

ГУП «Татинвестгражданпроект» является генеральной проектной организацией по реконструкции и реставрации Казанского Кремля — памятника истории и архитектуры общероссийского значения. По Федеральной целевой программе «Сохранение и развитие исторического центра г. Казани» предприятием выполняются проекты реконструкции зданий и сооружений Казанского Кремля.

ГУП «Татинвестгражданпроект» занимает 5 место в рейтинговом перечне среди 14 тысяч проектно-изыскательских организаций Российской Федерации и 2 место в рейтинге проектно-изыскательных организаций с оборотом от 500 млн. до 1 млрд. рублей.

Генеральный директор — Хуснутдинов Адель Альбертович



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