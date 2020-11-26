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АО Научно-Производственное Объединение «Радиоэлектроника» Имени В.И. Шимко

Промышленность, Производства

Общая информация

АО «Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко» —головное предприятие в Российской Федерации по разработке государственной системы опознавания и входящих в нее самолетных, корабельных, наземных средств и аппаратуры криптографического кодирования.

Предприятие входит в структуру АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).

Временный генеральный директор — Белов Андрей Сергеевич.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420029, ул. Журналистов, 50
  • Телефон: (843) 272-55-00
  • Email: info@nposhimko.ru
  • Сайт: https://radioelectronika.kret.com/

Дата последнего обновления: 26.11.2020

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