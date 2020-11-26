АО Научно-Производственное Объединение «Радиоэлектроника» Имени В.И. Шимко
Общая информация
АО «Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко» —головное предприятие в Российской Федерации по разработке государственной системы опознавания и входящих в нее самолетных, корабельных, наземных средств и аппаратуры криптографического кодирования.
Предприятие входит в структуру АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ).
Временный генеральный директор — Белов Андрей Сергеевич.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420029, ул. Журналистов, 50
- Телефон: (843) 272-55-00
- Email: info@nposhimko.ru
- Сайт: https://radioelectronika.kret.com/
Дата последнего обновления: 26.11.2020