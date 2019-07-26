Карикатуристу Бузыкаеву вручили диплом «Бузыкаев против татар»

Карикатурист из Уфы Камиль Бузыкаев победил в номинации «Хайп года» и получил диплом с надписью «Бузыкаев против татар». Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель Центра развития туризма Башкортостана при Госкомитете РБ по предпринимательству и туризму Артур Идельбаев.

Ранее Бузыкаев опубликовал карикатуру, на которой изобразил женщину с чак-чаком в откровенном наряде на фоне надписи «Welcome to Kaza…». Публикация вызвала недовольство татарских активистов.

После этого, врио главы Башкирии Радий Хабиров рекомендовал художнику извиниться и отметил, что карикатура с предполагаемыми проститутками на трассе под Казанью — «явно перебор». В итоге Камиль Бузыкаев принес извинения за этот рисунок.

