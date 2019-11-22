Глава Башкирии о сравнении Уфы и Казани: «Мы никакие не лузеры!»

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Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал состояние республики и ее идеологию. Глава региона отметил «уныние» населения, упадок экономики и свои действия после прихода к власти. В свою очередь он призвал людей обратить внимание на свою историю, природные богатства региона и предприятия, составляющие конкуренцию мировым производствам.

«Я, когда пришел, такую вещь подметил: сильная же республика, может быть, в чем-то просевшая, да, но такое у людей уныние! [...] Раньше уфимский фейсбук почитать — это же страх один! Только одно — полное уныние, мы лузеры, все у нас плохо, Уфа самый грязный город, Казань сверкает, Москва сверкает, мы здесь лохи и так далее — вот такая позиция была на тот момент. Я же не мог сразу экономику в два раза увеличить, я же не мог сразу мосты, дороги и школы построить. Точно понимал, что нужно действовать аккуратно», — цитирует слова Хабирова издание gorobzor.ru

Хабиров пояснил, что для республики жизненно важно гордиться своей историей. По его словам, у Башкортостана сильное будущее, и это он «готов на пальцах объяснять».

«Мы никакие не лузеры, мы довольно сильная республика с сильной экономикой, с сильным развитым обществом. [...] Нас всего лишь четыре миллиона в республике, и уж разобраться внутри себя мы должны, и жить мы должны по справедливости, в порядке, оказывать помощь тем, кто больше всего в этом нуждается», — пообещал руководитель региона.

Ранее Радий Хабиров назвал жителей, протестующих против строительства хосписа, невежами.