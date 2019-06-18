Радий Хабиров посоветовал карикатуристу Бузыкаеву извиниться перед татарами

Врио главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал скандал вокруг карикатуры уфимского художника Камиля Бузыкаева, на которую остро отреагировали татарские активисты. Руководитель республики рекомендовал художнику извиниться.

Хабиров отметил, что карикатура с предполагаемыми проститутками на трассе под Казанью — «явно перебор».

«Можно говорить о нарывах в разных городах нашей страны, но наделять их национальными признаками считаю некорректным. Думаю, ему надо бы не спорить с этим, а просто извиниться перед нашими братьями», — написал башлык в Facebook.

Напомним, что на прошлой неделе Бузыкаев опубликовал карикатуру на Казань, ожидающую гостей мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills-2019. На рисунке была изображена девушка в калфаке и с чак-чаком. Художник намекнул на предложение туристам секс-услуг.

И. о. председателя Союза татарской молодежи «Азатлык» Рафик Каримуллин пожаловался в прокуратуру на «оскорбление татарской нации».