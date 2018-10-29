Хабиров на совещании c правительством: Мне вам рассказать, как в Татарстане работают?

Врио главы Башкирии Радий Хабировво время совещания с региональным правительством в понедельник, 29 октября, выразил неудовольствие тем, что второй год подряд инвестиции в Башкирии падают.

«Объясните мне, почему в Татарстане рост идет? В Пензе идет рост? Вникните и займитесь. Это важнейшая ключевая задача», — заявил он.



Хабиров напомнил, что представлять интересы республики и привлекать в регион деньги – не «бишбармаки кушать» по приезду: «Мне вам рассказать, как в Татарстане работают?».

В этом году Башкортостан принимает участие в 26 госпрограммах. В девять программ поддержки республика в этом году не смогла попасть, пишет Pro Ufu.

«Я не хочу через год сидеть и слушать от вас, что мы подали документа на 23 миллиарда, а получили только половину. Давайте за все 23 бороться», — подчеркнул Хабиров.

Ранее сообщалось, что Хабиров предложил застрелиться главе башкирской ГИБДД.