Уфимский художник по просьбе Хабирова извинился за карикатуру про Казань

Карикатурист из Уфы Камиль Бузыкаев извинился за свой рисунок про Казань.

Он выложил в Facebook новую карикатуру, где изобразил самого себя нашкодившим ребенком.

«Сестры и братья татары, прошу простить, был неправ», — написал художник на рисунке. В подписи к новому рисунку художник ответил на обращение Радия Хабирова.

«Друзья, все-таки есть темы очень деликатные. Да, иногда могу и пересолить. Радий Фаритович, не могу оспаривать вопросы, в которых вы имеете опыта больше, чем я. Вам я верю. В своем этом месседже я искренен. Я, конечно, enfant terrible и иногда, возможно, берегов не вижу. Но ошибки нужно уметь признавать. Признаю», — подписал Бузыкаев выложенный рисунок.

Ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров прокомментировал скандал вокруг карикатуры уфимского художника Камиля Бузыкаева. На ней он изобразил женщину с чак-чаком в откровенном наряде на фоне надписи «Welcome to Kaza…». На публикацию остро отреагировали татарские активисты. Хабиров рекомендовал художнику извиниться и отметил, что карикатура с предполагаемыми проститутками на трассе под Казанью — «явно перебор».