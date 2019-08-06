Хоспис в Уфе построят по примеру казанского

Фото: пресс-служба казанского хосписа

Накануне Казанский хоспис посетила делегация Башкортостана вместе с и. о. заместителя премьер-министра региона Ленарой Ивановой. По ее словам, в Уфе будет построен подобный «Дом без боли» для детей и взрослых, сообщили «Реальному времени» в хосписе.

Данный вопрос обсуждался 2 августа на встрече врио главы Башкирии Радия Хабирова и учредителя благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер. Последняя отметила, что казанский хоспис сейчас является лучшим в России.

Во время посещения хосписа в Казани Иванова отметила, что там нет тягостной обстановки и очень уютно.

«Судя по казанскому опыту, хоспис должен существовать на основе частно-государственного партнерства», — сказала она, отметив, что башкирский «Дом без боли» планируют открыть к концу следующего года.

Напомним, недавно Хабиров объявил о сборе средств на хоспис в Уфе. Он также добавил, что часть денег уже нашел.