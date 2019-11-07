В Казани скончался актер ТЮЗа Александр Купцов
Накануне, 6 ноября, в Казани скончался актер Театра юного зрителя Александр Купцов. Он умер на 65-м году жизни.
В театре отмечают, что актер умер после спектакля. В среду в ТЮЗе шел «Маленький принц», где Купцов играл Короля.
Пока информации о прощании с актером и похоронах нет.
Напомним, что в начале октября скончался другой актер ТЮЗа — Арсений Курченков. Он умер во время спектакля «Бал. Бесы».
Справка
Александр Иванович Купцов родился 25 февраля 1955 года в Казани. Окончил Казанское театральное училище в 1979 году. В Казанском государственном театре юного зрителя с 1979 года.
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