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В Казани скончался актер ТЮЗа Александр Купцов

07:42, 07.11.2019
В Казани скончался актер ТЮЗа Александр Купцов
Фото: kazan-tuz.ru

Накануне, 6 ноября, в Казани скончался актер Театра юного зрителя Александр Купцов. Он умер на 65-м году жизни.

В театре отмечают, что актер умер после спектакля. В среду в ТЮЗе шел «Маленький принц», где Купцов играл Короля.

Пока информации о прощании с актером и похоронах нет.

Напомним, что в начале октября скончался другой актер ТЮЗа — Арсений Курченков. Он умер во время спектакля «Бал. Бесы».

Справка

Александр Иванович Купцов родился 25 февраля 1955 года в Казани. Окончил Казанское театральное училище в 1979 году. В Казанском государственном театре юного зрителя с 1979 года.

ОбществоКультура Татарстан
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