В Казани скончался актер ТЮЗа Александр Купцов

Накануне, 6 ноября, в Казани скончался актер Театра юного зрителя Александр Купцов. Он умер на 65-м году жизни.

В театре отмечают, что актер умер после спектакля. В среду в ТЮЗе шел «Маленький принц», где Купцов играл Короля.

Пока информации о прощании с актером и похоронах нет.

Напомним, что в начале октября скончался другой актер ТЮЗа — Арсений Курченков. Он умер во время спектакля «Бал. Бесы».