«Дверь была горячая, не могли выйти» — как спасали три десятка жильцов из горящего дома в Казани
Повторно за три месяца вспыхнула бывшая общага на Назарбаева
Сегодня утром в Казани в многоэтажке на Назарбаева вспыхнул пожар. Из горящего дома спасли 28 человек, из них 13 детей, пятерых из которых доставили в ДРКБ с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения». Не все смогли покинуть здание самостоятельно — пятерых пришлось спасать из окон по пожарным лестницам. Подробнее — в репортаже «Реального времени».
Недоброе утро
Первые новости о пожаре появились в соцсетях примерно в 10 утра. Сообщалось, что вспыхнул один из многоэтажных домов по улице Салимжанова, рядом с «Макдоналдсом». По словам очевидцев, открытого огня не наблюдалось, а дым шел с пятого этажа.
К месту ЧП начала стягиваться пожарная техника, приехала скорая помощь. Дым к тому времени усилился, свидетели происшествия видели в окнах пожарных с осветительными приборами. Огнеборцы начали спасать людей из окон с верхних этажей дома при помощи пожарных лестниц.
На место выехала и корреспондент «Реального времени», ей удалось пообщаться с несколькими спасенными жильцами.
— Сидели в квартире и почувствовали задымление. Бросились бежать, но дверь была очень горячая, мы не могли выйти. К счастью, приехали спасатели и вытащили нас из окна по лестнице, — рассказала нашему изданию Гульназ Ахматханова.
Девушка живет на пятом этаже, а пожар, по ее словам, начался на четвертом. То же самое подтвердили и пожарные.
Не та общага и не первый пожар
Поначалу в соцсетях ошибочно сообщали, что пожар начался в студенческом общежитии КазГИК. Но в самом вузе это опровергли — их общага действительно находится неподалеку, но здесь возгораний не было. ЧП произошло тоже в бывшем общежитии, а ныне в многоквартирном жилом доме гостиничного типа на 142 квартиры по адресу Салимжанова, 54. Здание 1971 года постройки горит, как выяснилось, только за последние три месяца не впервые.
— В сентябре в этом доме уже был пожар, также на четвертом этаже. У меня там подруга живет. Задымление было такое сильное, что даже мы — в двух домах от этого — почувствовали и вышли на улицу. А тут уже сирены, паника, люди кричат. Огня не было, но из окон валил сильный дым. У подруги 10-летнего сына увезли на скорой с отравлением угарным газом, пока состояние не очень, — рассказала «Реальному времени» одна из очевидиц происшествия Снежана Умарова.
«Люди с четвертого и верхних этажей просят о помощи»
Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, сигнал о пожаре на Салимжанова поступил сегодня в 9.44 утра по системе «112». Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона среагировали по рангу пожара №2.
Вскоре к месту прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. Жильцы дома были эвакуированы. «Люди с четвертого и верхних этажей просят о помощи. Для спасения людей развернуты автоматический коленчатый подъемник и автолестница», — сообщали огнеборцы.
— Время следования первых подразделений составило две минуты, в 9.46 они уже были на месте. Происходило горение на лестничной площадке, на второй лестничной клетке. Горение произошло из-за того, что на данном участке здания была размещена мебель и другие горючие предметы. Фактически была организована зона отдыха, что является грубым нарушением. Пока на четвертом этаже сохраняется высокая температура. Стены и двери визуально и на ощупь горячие. Проводятся исследования четвертого, пятого и шестого этажей с помощью тепловизионной техники. После обследования всех помещений и коридоров уже будет дано разрешение [вернуться в дом]. Если не будут обнаружены какие-то вторичные очаги, жильцам разрешат вернуться, — сообщил на месте заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ по государственной противопожарной службе, полковник внутренней службы Константин Чанышев.
С помощью высотной спецтехники из окон спасли пять человек, из них трое детей. Всего эвакуировали 28 жильцов, из них 13 детей. Еще 20 человек вышли самостоятельно. Пятеро детей были госпитализированы в ДРКБ с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».
— Дознание установит причины возникновения пожара. По этому адресу мы выезжаем не в первый раз. Существует такой риск — именно в бывших общежитиях, малосемейных зданиях, — отметил Чанышев.
Пожар был локализован в 10.15, еще через семь минут было ликвидировано открытое горение. Как выяснилось, горела мебель на четвертом этаже возле эвакуационного выхода на площади в 10 кв. метров. Причина пожара еще устанавливается. Всего, по данным ГУ МЧС России по РТ, к ликвидации пожара привлекали 59 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС 38 человек и 12 единиц техники.
В Минздраве РТ сообщили, что к месту пожара выезжали восемь бригад ССМП г. Казани, одна бригада РЦМК. За медицинской помощью обратились 11 человек, из них пять детей в состоянии средней степени тяжести доставлены в ДРКБ. Двое взрослых были доставлены в больницу №7 Казани. Остальным помощь оказана на месте. На данный момент проводятся все необходимые диагностические исследования. Вопрос о госпитализации пациентов решается.
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