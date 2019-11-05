«Дверь была горячая, не могли выйти» — как спасали три десятка жильцов из горящего дома в Казани

Повторно за три месяца вспыхнула бывшая общага на Назарбаева

Фото: Лина Саримова

Сегодня утром в Казани в многоэтажке на Назарбаева вспыхнул пожар. Из горящего дома спасли 28 человек, из них 13 детей, пятерых из которых доставили в ДРКБ с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения». Не все смогли покинуть здание самостоятельно — пятерых пришлось спасать из окон по пожарным лестницам. Подробнее — в репортаже «Реального времени».



Недоброе утро



Первые новости о пожаре появились в соцсетях примерно в 10 утра. Сообщалось, что вспыхнул один из многоэтажных домов по улице Салимжанова, рядом с «Макдоналдсом». По словам очевидцев, открытого огня не наблюдалось, а дым шел с пятого этажа.

К месту ЧП начала стягиваться пожарная техника, приехала скорая помощь. Дым к тому времени усилился, свидетели происшествия видели в окнах пожарных с осветительными приборами. Огнеборцы начали спасать людей из окон с верхних этажей дома при помощи пожарных лестниц.

На место выехала и корреспондент «Реального времени», ей удалось пообщаться с несколькими спасенными жильцами.

— Сидели в квартире и почувствовали задымление. Бросились бежать, но дверь была очень горячая, мы не могли выйти. К счастью, приехали спасатели и вытащили нас из окна по лестнице, — рассказала нашему изданию Гульназ Ахматханова.

Девушка живет на пятом этаже, а пожар, по ее словам, начался на четвертом. То же самое подтвердили и пожарные.

Гульназ Ахматханова живет на пятом этаже, а пожар, по ее словам, начался на четвертом. Фото Лины Саримовой

Не та общага и не первый пожар

Поначалу в соцсетях ошибочно сообщали, что пожар начался в студенческом общежитии КазГИК. Но в самом вузе это опровергли — их общага действительно находится неподалеку, но здесь возгораний не было. ЧП произошло тоже в бывшем общежитии, а ныне в многоквартирном жилом доме гостиничного типа на 142 квартиры по адресу Салимжанова, 54. Здание 1971 года постройки горит, как выяснилось, только за последние три месяца не впервые.

— В сентябре в этом доме уже был пожар, также на четвертом этаже. У меня там подруга живет. Задымление было такое сильное, что даже мы — в двух домах от этого — почувствовали и вышли на улицу. А тут уже сирены, паника, люди кричат. Огня не было, но из окон валил сильный дым. У подруги 10-летнего сына увезли на скорой с отравлением угарным газом, пока состояние не очень, — рассказала «Реальному времени» одна из очевидиц происшествия Снежана Умарова.

Здание 1971 года постройки горит, как выяснилось, только за последние три месяца не впервые. Фото tlgrm.ru

«Люди с четвертого и верхних этажей просят о помощи»

Как сообщили в ГУ МЧС России по РТ, сигнал о пожаре на Салимжанова поступил сегодня в 9.44 утра по системе «112». Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона среагировали по рангу пожара №2.

Вскоре к месту прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. Жильцы дома были эвакуированы. «Люди с четвертого и верхних этажей просят о помощи. Для спасения людей развернуты автоматический коленчатый подъемник и автолестница», — сообщали огнеборцы.



Подразделения Казанского пожарно-спасательного гарнизона среагировали по рангу пожара №2. Фото Лины Саримовой

— Время следования первых подразделений составило две минуты, в 9.46 они уже были на месте. Происходило горение на лестничной площадке, на второй лестничной клетке. Горение произошло из-за того, что на данном участке здания была размещена мебель и другие горючие предметы. Фактически была организована зона отдыха, что является грубым нарушением. Пока на четвертом этаже сохраняется высокая температура. Стены и двери визуально и на ощупь горячие. Проводятся исследования четвертого, пятого и шестого этажей с помощью тепловизионной техники. После обследования всех помещений и коридоров уже будет дано разрешение [вернуться в дом]. Если не будут обнаружены какие-то вторичные очаги, жильцам разрешат вернуться, — сообщил на месте заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ по государственной противопожарной службе, полковник внутренней службы Константин Чанышев.

С помощью высотной спецтехники из окон спасли пять человек, из них трое детей. Всего эвакуировали 28 жильцов, из них 13 детей. Еще 20 человек вышли самостоятельно. Пятеро детей были госпитализированы в ДРКБ с предварительным диагнозом «отравление продуктами горения».

— Дознание установит причины возникновения пожара. По этому адресу мы выезжаем не в первый раз. Существует такой риск — именно в бывших общежитиях, малосемейных зданиях, — отметил Чанышев.



По данным ГУ МЧС России по РТ, к ликвидации пожара привлекали 59 человек и 20 единиц техники. Фото Лины Саримовой

Пожар был локализован в 10.15, еще через семь минут было ликвидировано открытое горение. Как выяснилось, горела мебель на четвертом этаже возле эвакуационного выхода на площади в 10 кв. метров. Причина пожара еще устанавливается. Всего, по данным ГУ МЧС России по РТ, к ликвидации пожара привлекали 59 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС 38 человек и 12 единиц техники.

В Минздраве РТ сообщили, что к месту пожара выезжали восемь бригад ССМП г. Казани, одна бригада РЦМК. За медицинской помощью обратились 11 человек, из них пять детей в состоянии средней степени тяжести доставлены в ДРКБ. Двое взрослых были доставлены в больницу №7 Казани. Остальным помощь оказана на месте. На данный момент проводятся все необходимые диагностические исследования. Вопрос о госпитализации пациентов решается.

1 / 17 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов