Мавлид-2019: фильм «Плацебо» в «Ривьере», турецкий чтец Корана в Болгаре и сериал на ТВ

Как в Татарстане отметят день рождения пророка Мухаммада

Фото: Максим Платонов

В Татарстане начались торжественные мероприятия, посвященные дню рождения пророка Мухаммада. Мавлид регионального масштаба пройдет традиционно в Болгаре. Кроме того, в Казани состоится «Киномавлид». Что нового приготовили имамы для своих прихожан — в обзоре «Реального времени».

Татарстан не остается в стороне

На днях наступил мусульманский месяц Рабиуль-авваль. Предполагается, что именно в этом месяце родился пророк Мухаммад. И в честь этого события приверженцы ислама проводят Мавлид. Четких правил, как отмечать день рождения пророка, нет. Более того, часть мусульман вообще отказывается принимать участие в мавлидах, считая их религиозным нововведением (бидаат). К слову, теологические споры на сей счет возникали и сто лет назад.

Мавлид (Маулид ан-наби) обычно представляет собой торжественное собрание, на котором вспоминают пророка, читают Коран, произносят проповеди (вагаз), воздают хвалу Аллаху и его посланнику (салаваты), заслушивают истории о необычной жизни Мухаммада, поют религиозные песни (мунаджаты, нашиды) и проводят различные конкурсы (в т. ч. поэтические). Нередко все завершается совместным чаепитием.

И Татарстан тоже не проходит мимо этого события. Встречи единоверцев в разных форматах проводятся во всех уголках республики.

Мавлид (Маулид ан-наби) обычно представляет собой торжественное собрание, на котором вспоминают пророка. Фото Максима Платонова

Как сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман РТ, казанские мечети приглашают всех желающих посмотреть фильмы, поучаствовать в видеоконкурсах и викторинах, послушать лекции, в том числе для детей.

Мероприятия в честь дня рождения пророка начались уже на прошлой неделе с вечера дружбы народов «Наследие предков». А в казанской мечети «Гаиля» состоялся тематический меджлис. Краткий список торжеств, которые проводятся в казанских махаллях, опубликованы на сайте ДУМ РТ.

А тем временем в «Ярдэме»

В течение месяца в казанской мечети «Ярдэм», которая специализируется на работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья, перед ночным ясту-намазом (иша) имамы читают лекции, в которых описывают жизнь пророка.

«Они рассказывают истории его пророческой деятельности, а также необычайных событиях и чудесах, произошедших во время великой миссии любимца Аллаха. Это прекрасная возможность услышать, вспомнить жизненный путь великого человека, получить вдохновение для дальнейших трудов на пути Аллаха на примере, который явил нам пророк», — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе благотворительного фонда «Ярдэм».

Сегодня, 6 ноября, в «Ярдэме» проведут «Мавлид ашы». В программе — чтение Корана, вагазы, салаваты, детские выступления и многое другое.

В течение месяца в казанской мечети «Ярдэм» перед ночным ясту-намазом (иша) имамы читают лекции, в которых описывают жизнь пророка. Фото Рината Назметдинова

Также служители мечети проводят различные состязания на знание жизни и пророческой миссии Мухаммада. Например, объявили конкурс среди детей на лучший реферат «Жизнь пророка Мухаммада» (три-четыре страницы от руки), видеоконкурс на лучший видеоролик «Почему я люблю пророка Мухаммада?» (хронометраж — 1 минута). Вместе с мечетью «Миргазиян» запланирована тематическая викторина.

На большом экране

А 12 декабря в РК «Ривьера» (концертный холл «Эрмитаж») состоится «КиноМавлид» — театрально-кинематографический проект, в рамках которого пройдет премьера фильма «Плацебо». Продолжительность картины — 45 минут. Показ будет сопровождаться театральными постановками. Стоимость билета — 350 рублей.

Социально-кинематографический проект реализуется на базе мечети «Иман Нуры». Он направлен на трансляцию гуманистических ценностей. Стартовал в 2017 году: тогда зрители увидели две короткометражки — «Свет веры» и «Сабр».

В рамках проекта в 2018 году был снят получасовой фильм «Овертайм». Режиссер — Лейла Салахатдинова. Картина была включена в программу ряда кинофестивалей: Kazan International Muslim Film Festival-2019 (Казань), The International Film Festival FESTPRO-2019 (Москва), Международный фестиваль азиатского кино (SAFF) (Египет, Шарм-эль-Шейх), Global India International Film Festival-2019 (Индия), Starlight Film Awards-2019 (Индия), The Newark International Film Festival-2019 (США), Московский международный кинофестиваль (Москва) и другие.

В прошлые годы в Казани проходило театрализованное музыкальное представление «Разговор с душой», в котором главную роль сыграл Марат Башаров. Фото nightout.ru

Кстати, в прошлые годы в Казани проходило театрализованное музыкальное представление «Разговор с душой», в котором главную роль сыграл Марат Башаров. Тогда его проводили совместно с Советом муфтиев России и Аппаратом президента РТ.

Кроме того, на телеканале «Хузур ТВ» покажут многосерийный фильм «По следам пророческого откровения». С 9 ноября зрители смогут окунуться в атмосферу становления ислама, с момента ниспослания первых аятов Мухаммаду.

Основное торжество пройдет в Болгаре

Республиканский Мавлид пройдет в Болгаре (Спасский район) — на площадке Болгарской исламской академии (БИА). В этом году он запланирован 8 ноября, в пятницу. Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ДУМ РТ, торжество начнется после вечернего акшам-намаза (магриб).

Ожидается приезд представителей руководства Татарстана и мусульманских деятелей России — председателя ЦДУМ России, верховного муфтия Талгата Таджуддина, главы Духовного собрания мусульман России Альбира Крганова. Организацию Равиля Гайнутдина будет представлять первый заместитель председателя совета муфтиев России Рушан Аббясов. Также планируется визит руководителей муфтиятов из других регионов.

Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин поприветствует гостей. Затем покажут видеоролики. С нашидами выступит известный чтец Корана Мехмет Эмин Ай (Турция), а татарстанский исполнитель Ильяс Халиков исполнит мунаджаты.

Болгар уже стал традиционным местом для организации Мавлида республиканского масштаба. Фото Михаила Козловского

Отметим, Болгар уже стал традиционным местом для организации Мавлида республиканского масштаба. Изначально его проводили в Белой мечети. После открытия исламской академии торжественное мероприятие переехало в стены вуза.

Помимо официальной торжественной части, на Мавлиде происходили и другие интересные вещи. Так, в 2015 году здесь Минтимеру Шаймиеву представили первые эскизы БИА. Тогда же Талгат Таджуддин заявил, что передает свой пост верховного муфтия Камилю Самигуллину. В итоге каждый остался при своих должностях. В 2017 году председатель Центрального духовного управления мусульман России снова отличился — ткнул тростью корреспондента «Реального времени» после вопроса, который Таджуддину не понравился. Удивит ли нас снова верховный муфтий, узнаем в конце недели.

Что там у соседей?

Разумеется, Мавлид проведут и в других регионах. Свои программы готовят в Дагестане, Чечне, Москве. Например, в мечетях Башкирии тоже проходят торжественные мероприятия. Например, в Уфе свои программы готовят в Первой соборной мечети, «Гуфране», «Хамзе» и других приходах башкирской столицы.

Как рассказал «Реальному времени» имам-хатыб уфимской мечети «Ихлас» Альфред Давлетшин, на этой неделе был Мавлид для женщин — прихожанок, слушательниц курсов. В конце недели в мечети гости из Илишевского района покажут театральную постановку и прочитают стихи.

Вокальный коллектив «Илахилар», действующий при «Ихласе», выступит на различных мероприятиях. Фото ihlasufa.ru

В свою очередь вокальный коллектив «Илахилар», действующий при «Ихласе», выступит на различных мероприятиях: певцы прочитают касыды и исполнят религиозные песнопения на арабском, татарском и башкирском языках. Так, в Чишминском районе Башкортостана пройдет торжественное собрание в честь пророка Мухаммада, и там споет мунаджаты уфимский ансамбль. Также музыканты намерены выступить в Нуримановском районе РБ и наведаться в Казань.