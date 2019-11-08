Миллиардер Колесников — «Реальному времени»: «Для меня Татарстан — это не чужая земля»

Совладелец «Технониколь» поделился планами по развитию бизнеса в республике и за ее пределами

Завод строительной пены BOERNER в ОЭЗ «Алабуга» открылся 3 месяца назад. Сегодня на нем работает 23 человека. Владелец завода, миллиардер и сооснователь корпорации «Технониколь», номер 75 в списке 200 богатейших бизнесменов России-2019 по версии Forbes с состоянием $1,3 млрд. Сергей Колесников в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказал о первых итогах работы нового предприятия и поделился планами по развитию бизнеса, а также пообещал содействовать развитию биатлона в Татарстане.

В«Алабугу» — 650 миллионов



— Сергей Анатольевич, можно ли подвести первые итоги работы завода BOERNER в Елабуге? Весь ли ассортимент продукции уже освоен? Соответствуют ли первые экономические показатели завода вашим ожиданиям?

— Да, мы освоили полный ассортимент продукции, это 66 наименований. Темпы развития соответствуют нашим ожиданиям, хотя говорить о реализации долгосрочных планов пока, конечно, рано, все-таки 3 месяца — небольшой срок. На сегодня объем инвестиций составил 650 млн рублей.



По прогнозам, наша доля на рынке и количество продаж будут расти, просто в силу того, что на российском рынке монтажных пен пока доминирует импорт. У нас хорошие перспективы с точки зрения импортозамещения.



Фото Лины Саримовой

Темпы развития соответствуют нашим ожиданиям, хотя говорить о реализации долгосрочных планов пока, конечно, рано, все-таки 3 месяца — небольшой срок

— У вас более конкурентные цены просто в силу того, что завод расположен в России?



— Абсолютно верно, мы не платим шестипроцентную таможенную пошлину и несем меньше затрат на логистику. И это очень важно, потому что современный потребитель хорошо ориентируется не только в качестве, но и в ценах.



— Сколько жителей Елабуги получили работу на новом предприятии? Как было организовано их обучение?



— Разумеется, обучение — это основа основ. Сотрудники обучались как на заводах нашей корпорации, так и на заводе BOERNER в Германии, по стандартам этого предприятия.



Сейчас на заводе работают 23 сотрудника из Елабуги и близлежащих городов.

— Есть ли в планах увеличение объемов производства и количества рабочих мест?



— Сейчас работа идет в одну смену. Если мы решим наращивать объемы производства, то будем увеличивать количество смен, и при имеющейся на заводе одной производственной линии число рабочих мест может вырасти до 44. В случае, если спрос на продукцию будет высоким, то через 2-3 года мы примем решение о строительстве второй линии. Тогда количество сотрудников увеличится до 60—70 человек.



Фото Лины Саримовой

Разумеется, обучение — это основа основ. Сотрудники обучались как на заводах нашей корпорации, так и на заводе BOERNER в Германии, по стандартам этого предприятия

Завод изоцианатов MDI требует инвестиций от $600 млн до $1 млрд

— В день открытия завода вы рассказывали, что в России не развито производство полиэфиров и изоцианатов MDI, являющихся сырьем для производства монтажной пены, и упомянули, что наладить их производство могли бы несколько отечественных компаний, в том числе «Нижнекамскнефтехим». С тех пор в этом вопросе что-то поменялось?



— Что касается полиэфиров, то в России, в частности на «Нижнекамскнефтехиме», они производятся, и мы их периодически покупали и хотим дальше покупать.



А вот изоцианаты MDI в России действительно никто не производит. Их производство требует очень серьезных инвестиций. Насколько мне известно, с точки зрения экономической обоснованности, мощность такого завода должна составлять 300—600 тысяч тонн изоцианатов в год. Его строительство требует инвестиций от 600 миллионов до миллиарда долларов. Возможность строительства такого завода рассматривают не только в Татарстане. Я знаю, что соответствующие планы есть у «Сибура». Думаю, именно он будет первой российской компанией, которая инвестирует в производство MDI. Я не могу за это ручаться, но я слышал, что они близки к принятию такого решения.



Фото facebook.com/TechnoNICOLCorporation

У нас есть общие активы и планы. Так, мы договорились о развитии наших активов в сфере кровли и теплоизоляции за пределами СНГ — в основном в Европе и, возможно, в Азии

Каменная вата для овощей

— Есть ли у вашего холдинга планы по расширению присутствия в Татарстане, и если да, то в каких отраслях?



— Я напомню, что в Заинске у компании «Технониколь» есть завод каменной ваты. Его мощность сегодня — 2,7 млн кубических метров готовой продукции в год. В 2007—2008 годах мы инвестировали в него около трех миллиардов рублей, с тех пор вложили еще миллиард в обновление производственных фондов. Там работают около 270 сотрудников. Мы выпускаем 126 различных марок каменной ваты для разных нужд: промышленных объектов, коттеджного строительства, для судовой изоляции и т. д. В этой сфере Татарстан является российским лидером с точки зрения объемов производства, продукция вывозится в другие регионы и даже за рубеж, в частности в Казахстан.

Планируем наладить производство субстратов для выращивания овощей в теплицах. Мы уже выпускаем их на заводе в Рязани, но спрос на это вид продукции растет очень быстро, поэтому мы близки к решению в скором времени открыть такое производство еще и в Заинске.



— Кстати о «Технониколь». Как складываются ваши отношения с партнером по бизнесу Игорем Рыбаковым? Планируете ли новые совместные проекты?

— Хочу подчеркнуть, что Игорь Рыбаков не имеет отношения к заводу BOERNER, это мои личные инвестиции. Так же, как я не имею отношения к его инвестициям в завод «Русский воск». В этих случаях каждый из нас инвестировал собственные активы. При этом у нас есть общие активы и планы. Так, мы договорились о развитии наших активов в сфере кровли и теплоизоляции за пределами СНГ — в основном в Европе и, возможно, в Азии. Речь идет о совместных инвестициях в пропорциях 2/3 и 1/3, где 2/3 будет принадлежать мне.



Фото facebook.com/TechnoNICOLCorporation

Я буду поддерживать татарстанский биатлон тем, что буду туда приезжать, тренироваться и участвовать во всех соревнованиях, на которые меня пригласят

Как помочь татарстанскому биатлону?

— Вы известны как страстный поклонник биатлона. Нет ли желания поспособствовать развитию биатлона в Татарстане, который в этой дисциплине пока не блистает, хотя и имеет амбиции спортивной столицы?

— Спасибо за вопрос. Действительно, биатлон — это мое хобби. Я финансировал создание хороших биатлонных центров в Рязани и Ульяновске. Наша текущая задача — поддерживать на должном уровне эту инфраструктуру, и с финансовой точки зрения мы останемся в этих городах.



Но поддержка биатлона — это не только финансирование, но и участие. Я буду поддерживать татарстанский биатлон тем, что буду туда приезжать, тренироваться и участвовать во всех соревнованиях, на которые меня пригласят.



Я был одним из основателей движения ветеранов биатлона. Сейчас оно называется «Мастерс». На сайте Союза биатлонистов России у этого движения есть отдельный раздел. У нас есть свой рейтинг и календарь соревнований. Это и этапы Кубка России среди мастеров, и чемпионаты России. Это движение поддерживается, в частности, мной. И в этом смысле я буду рад включить в график наших соревнований казанский биатлонный центр, чтобы там соревновались не только дети и действующие спортсмены, но и любители биатлона старше 35 лет. Ветераны из Татарстана приезжали на соревнования в Ульяновск и Рязань и мне бы хотелось посоревноваться с ними на их родине. Кстати, для меня Татарстан — это не чужая земля, ведь мои родители родом из Дрожжановского района.

— Спасибо, что уделили время!

— Всего хорошего.