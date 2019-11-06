Подсудимый экс-ректор Дьяконов: «Дело против меня сфабриковано тупо и безграмотно»

Суд допросил бывшего руководителя КНИТУ-КХТИ, обвиняемого по 10 эпизодам уголовного дела о мошенничестве

Фото: Екатерина Аблаева

В Вахитовском районном суде накануне начался допрос главного фигуранта уголовного дела в отношении восьми сотрудников КНИТУ-КХТИ — бывшего ректора вуза Германа Дьяконова. Адвокат экс-руководителя университета Мидхат Курманов надеется, что дело его подзащитного в конечном итоге закроют. Он считает, обвинение Дьяконову выдвинуто необоснованно: по сути, в деле сотрудников КНИТУ нет потерпевших, обязательства перед «Газпромом» и Минпромторгом университет выполнил, претензий от них тоже нет, суммы ущерба и потерпевшего установил сам следователь без соответствующей экспертизы и не опросив всех свидетелей. Подробности — в материале «Реального времени».

«Абдуллин профессионально выполнял свою работу»

В начале допроса бывшему ректору КНИТУ-КХТИ Герману Дьяконову предложили отвечать на вопросы с места. Но, чтобы не напрягать соседей в тесном зале суда, и словно демонстрируя, что ему нечего скрывать и прятаться за спинами других людей, он вышел к кафедре со словами: «Да что уж, выступлю». Дьяконов держался уверенно, спокойно излагая свою версию. Он рассказал суду, что проработал 10 лет ректором КНИТУ. В его непосредственном подчинении были все проректоры, главбух, директора институтов, входящих в структуру университета.



— Главная ошибка начальника, когда он начинает работать за своих подчиненных. Мы работали на доверии. Контракты — это работа Абдуллина как проректора, у него были хорошие контакты. Конечно, он мне докладывал, что выиграли конкурс, заключили контракт. Но подписывал он сам, у него была для этого доверенность. Контракт на 160 млн рублей, о котором речь, — это крупный контракт. Финансовые потоки я не проверял. Абдуллин отвечал полностью за выполнение, смета была утверждена. Нарушить ее нельзя, смета была исполнена. За день через мой кабинет проходила огромная пачка бумаг. Я спрашивал: «Что, зачем?». Проверял, чтобы не было явных ляпов, — пояснил подозреваемый свою неосведомленность в отношении конкретных контрактов с Минпромторгом.

Герман Дьяконов вспомнил, что когда у Ильдара Абдуллина начались проблемы, и он оказался под домашним арестом, проректор убеждал руководителя университета, что все контракты — под контролем. Экс-ректор не передавал эту деятельность никому, потому что «Абдуллин соответствовал профессиональному уровню».

Дьяконов держался уверенно, спокойно излагая свою версию. Фото Екатерины Аблаевой

«Про организаторские способности — правда»

Совместные семинары с ПАО «Газпром» — нормальная практика для вуза. За эту работу отвечал экс-проректор по учебно-воспитательной работе Александр Кочнев. По словам Дьяконова, «Газпром» выбрал КНИТУ в ПФО, потому что у университета сильная научная школа. КНИТУ — единственный вуз в Казани, который является номером 1 в России в данной сфере, он опередил РХТУ им. Менделеева.

— Про меня в одном из заключений следствия указано про организаторские способности — это правда. Все остальное — вранье... Бюджет вуза зависит от количества студентов. Руководитель заинтересован в том, чтобы количество студентов росло. И мне это удавалось, у нас магистратура — 4 тысячи человек. Министерство образования РФ оценивало работу университета по многим показателям. Самый трудный норматив — зарплата. Средняя по вузу должна составлять 200 процентов от средней зарплаты по региону. От 40 тысяч рублей — это значит 80 тысяч рублей. И мы это выдерживали. Меня считали одним из лучших ректоров в России, — не стал скромничать Герман Дьяконов.

«Газпром» определял, какое финансирование может направить на совместные с университетом проекты. КНИТУ составлял программу.

— С Кочневым мы обсуждали предложения, и он отправлял их «Газпрому». Конечно, по нашей смете получалась большая сумма, которую в конечном итоге «Газпром» обрезал. Кочнев занимался отчетами с «Газпромом», — констатировал бывший руководитель вуза.

Как он сообщил, совокупный годовой бюджет КНИТУ — 4,5 млрд рублей, половина из них — заработанные деньги за счет внебюджетных услуг. В среднем сотрудничество с «Газпромом» в год вытягивало на 20—25 млн рублей — «не очень большая сумма для университета. Договоры со сторонними организациями на проведение семинаров также — обычная практика. Чтобы напечатать продукцию, нужно тендер организовывать, денег в результате можно потерять еще больше. Сторонняя организация может платить меньше налогов при изготовлении печатной продукции. Легче было работать по договорам». По замечанию адвоката Дьяконова, это нельзя расценивать как преступление.

Курманов напомнил, что его подзащитному предъявлено обвинение в том, что «якобы Кочнев передавал Дьяконову часть денег, предназначенных на семинары». Но как оказалось, экс-проректор трижды давал противоречивые показания. Сам же Кочнев и опроверг, что передавал какую-либо сумму своему бывшему шефу. Фото Екатерины Аблаевой

В ходе допроса Курманов напомнил, что его подзащитному предъявлено обвинение в том, что «якобы Кочнев передавал Дьяконову часть денег, предназначенных на семинары». Но как оказалось, экс-проректор трижды давал противоречивые показания. Сам же Кочнев и опроверг, что передавал какую-либо сумму своему бывшему шефу.

Вопросы по суммам и формулировкам

Потерпевшим признан КНИТУ, но, по словам адвоката Дьяконова, определить сумму ущерба никто не может. Например, по данным университета, расходы на одно из мероприятий составили более 1,2 млн рублей, а по версии следствия, эти деньги были похищены.

— При этом следователь признает, что сотрудники университета затратили на организацию семинара сумму не более 400 тысяч рублей. По каждому эпизоду он имел в виду эту сумму или всего 400 тысяч рублей на все эпизоды? Четыре года подряд — разные контракты, а у него (следователя Гайнуллина) сумма все одна и та же. Остается гадать, — отметил Мидхат Курманов.

По его мнению, следователь ничем не обосновывает указанную сумму «не более 400 тысяч рублей». Защитник подчеркнул, что КНИТУ предоставил услуги предприятию «Газпрома»: семинары провели, организовали питание для их участников, «Газпром» принял результаты работы. Курманов считает, что эти деньги не могли быть похищены (тем более сумма 1,2 млн рублей), так как передавались тем, кто выполнил условия договора. Защитник настаивал на судебной бухгалтерской экспертизе. Она и должна установить, какова сумма затрат на семинары, питание их участников, изготовление печатной продукции, а также каковы суммы ущерба по разным эпизодам и кому их причинили.

Адвокат обратил внимание на формулировку в документах следствия: «обналичивание средств по пяти эпизодам рассматривается как хищение денег. Уголовный кодекс не содержит такого понятия. Уголовная ответственность не наступает за обналичивание средств». Курманов также заметил, что «несмотря на заключение одного контракта между КНИТУ и Минпромом РФ, следователь возбудил шесть уголовных дел по статье 159 «Мошенничество». Одно и то же обвинение он перечисляет несколько раз, копирует их просто».

«Контракты — это работа Абдуллина (на фото) как проректора, у него были хорошие контакты», — пояснил Дьяконов. Фото Екатерины Аблаевой

Бухгалтерская экспертиза нужна по каждому эпизоду

По первому эпизоду Германа Дьяконова, Ильдара Абдуллина, а также руководителя ООО «Техно-Лидер» Аркадия Брысаева и профессора КНИТУ Екатерину Сергееву обвиняют в том, что «ткань СВМПЭ и панели UD из ВВПЭ-волокна, могли быть приобретены ими в компании Beijing Huasheng Hongwei Technoljgy&Trading Co, Ltd по цене 662 тыс. рублей». Однако следствие установило, что за эти материалы КНИТУ перечислил на счет компании «Техно-Лидер» 2,38 млн рублей, а оттуда — на счет ООО «Аскон» перевел 941 тыс. рублей. «Они, используя свое служебное положение, разницу денежных средств в размере 1,7 млн рублей похитили… и распорядились ими по своему усмотрению». По заявлению адвоката, следователь не провел бухгалтерскую экспертизу ни по одному эпизоду. По мнению защитника, нужно уточнить, какую сумму перечислили на расчетный счет «Техно-Лидера», какую — на расчетный счет «Аскона», на какую сумму осуществили поставку товаров.

— Гайнуллин использует по первому эпизоду выражение «могли быть приобретены». Что за фантазии? Надо выяснить, у кого осталась разница в выплате суммы, а может, ее направили на налоги? И по второму эпизоду девять человек не допрошены, хотя деньги за выполненную работу они получали и подтвердили это. Их деньги расценены как будто украденные. Нужно разобраться в том, какие суммы им начислили, законно или нет, — подчеркнул Курманов.

Подобные вопросы возникли у него и по третьему эпизоду по оборонконтракту. Следствие утверждает, что КНИТУ перевел на закупку материалов на счет ЗАО «Ферри Ватт» 10,62 млн рублей.

— И исходя из этого перечисления, делается вывод, что они похищены, — заметил адвокат.

Эта компания в свою очередь перечислила 3,92 млн рублей в ООО «ПромСервис» и 5 млн 80 тыс. рублей в ООО «Комтрейдинг». Представители двух последних организаций, как утверждает следствие, передали в общей сложности 9 млн рублей Аркадию Брысаеву. Но при этом он обвиняется по этому эпизоду совместно с Дьяконовым, Абдуллиным и Сергеевой в хищении 10,62 млн рублей. Предстоит еще выяснить, на счету какой организации осталась разница в 1,62 млн рублей, какая сумма похищена 9 млн рублей или 10,62 млн рублей, на какую сумму приобретены материалы?

Герман Дьяконов заявил, что Минпромторг РФ и «Газпром» никаких претензий КНИТУ по контрактам не предъявляли:

— Ни претензий об ущербе, ни судебных исков. Гайнуллина понять довольно сложно, дело против меня сфабриковано, но сфабриковано тупо и безграмотно, с такими чудовищными ошибками.

Суд не может положить в основу приговора предположения следователя и указать в приговоре «могли быть приобретены», «на сумму «не более 400 тыс. рублей», считает Мидхат Курманов

Как утверждает Мидхат Курманов, суд не может положить в основу приговора предположения следователя и указать в приговоре «могли быть приобретены», «на сумму «не более 400 тыс. рублей». Суд приобщил к делу его ходатайство о судебной бухгалтерской экспертизе.

Адвокат заметил, что помощник прокурора вел себя по отношению к бывшему ректору КНИТУ «лояльно, не сильно копал». Курманов уверен, что «доказательств виновности Дьяконова нет. Скорее всего, дело вернут прокурору, а потом закроют». Допрос Дьяконова продолжится 8 ноября.

Ученых обвиняют в мошенничестве по оборонконтрактам и семинарам «Газпрома»

Напомним, в Казани судят восемь сотрудников КХТИ во главе с бывшим ректором Германом Дьяконовым и двумя экс-проректорами Александром Кочневым и Ильдаром Абдуллиным (уже осужденным по делу о мошенничестве с поставкой оборудования). По версии следствия, организованная преступная группа ученых причастна к хищению 54,6 млн рублей по оборонным контрактам и 9,6 млн благотворительной помощи «Газпрома». В ходе следствия Кочнев заключил досудебное соглашение, однако с приговором ему в особом порядке суд, по ходатайству обвинения, спешить не стал.



Кстати, Герман Дьяконов — единственный, кого обвиняют по всем 10 эпизодам мошенничества с контрактами Минпромторга и «гуманитаркой» «Газпрома». Из восьми подсудимых действующими сотрудниками потерпевшего вуза остались лишь двое — профессор Лилия Джанбекова и декан факультета технологии переработки каучуков Валентина Шкодич.

Пять эпизодов данного дела связаны с государственным контрактом на 166 млн рублей. 20 сентября 2013 года его подписали директор департамента промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга РФ Куликов и проректор КХТИ, ныне подсудимый Абдуллин. Казанский вуз взялся разработать технологию и оборудование для запуска производства броневых листов на основе полиэтиленпластиков, если коротко «пластиковой брони». По данным сайта госзакупок, контракт исполнен в полном объеме еще в 2015-м, и претензий со стороны заказчика нет.

По ежегодным договорам с КХТИ «Газпром» выделял средства на проведение научных семинаров, конференций, целевую подготовку выпускников и специалистов для работы в сфере транспортировки и переработки газа и на поддержку талантливых преподавателей и ученых. Фото Максима Платонова

Однако, по версии обвинения, в ходе работы над оборонным проектом «профессорской группировкой» было похищено 54,6 млн рублей — треть от цены контракта. Тут и закупка композитных панелей в 3,5 раза дороже себестоимости: по данным полиции, вуз заплатил за них своему сотруднику Брысаеву, гендиректору ООО «НП «Техно-лидер», 1,7 млн рублей, тогда как Брысаев, используя реквизиты другой фирмы, прикупил этот товар в Китае, потратив 661 тыс. рублей.

Более 84 млн рублей пожертвовало ПАО «Газпром» возглавляемому Дьяконовым казанскому вузу в 2012—2015 годах. По ежегодным договорам с КХТИ госкорпорация выделяла средства на проведение научных семинаров, конференций, целевую подготовку выпускников и специалистов для работы в сфере транспортировки и переработки газа и на поддержку талантливых преподавателей и ученых. В МВД считают, что организацию и проведение проспонсированных мероприятий Дубовик и Шкодич обеспечивали по минимально низким ценам, тратя в год не более 400 тысяч рублей, при этом Дубовик приискивал фирмы, которым вуз оплачивал те же услуги в куда большем объеме. Причем контракты заключались на суммы до 500 тыс. рублей без проведения торгов.