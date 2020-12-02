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АО КАЗАНЬ АРЕНА

Спорт

Общая информация

АО «Казань Арена» управляет стадионом «Ак барс Арена» — первым футбольным стадионом в России, построенным для проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Стадион был построен в мае 2013 года.

Территория стадиона составляет 28 га, вместимость — 45379 человек.

Руководитель — Миннахметов Радик Заудатович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 421001, пр. Ямашева, 115а
  • Телефон: (843) 245-20-02
  • Email: office@kazanarena.com
  • Сайт: http://kazanarena.com/

Дата последнего обновления: 02.12.2020

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