АО КАЗАНЬ АРЕНА
Общая информация
АО «Казань Арена» управляет стадионом «Ак барс Арена» — первым футбольным стадионом в России, построенным для проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года. Стадион был построен в мае 2013 года.
Территория стадиона составляет 28 га, вместимость — 45379 человек.
Руководитель — Миннахметов Радик Заудатович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 421001, пр. Ямашева, 115а
- Телефон: (843) 245-20-02
- Email: office@kazanarena.com
- Сайт: http://kazanarena.com/
Дата последнего обновления: 02.12.2020