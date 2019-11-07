Радик Миннахметов: «За переименованием «Казань Арены» последует ее полный ребрендинг»

Главный футбольный стадион Казани после соглашения с банкирами сменил имя на «Ак Барс Банк Арену»

Фото: Максим Платонов

Стадион «Казань Арена» получил сегодня новое наименование — «Ак Барс Банк Арена». Смена названия последовала за подписанием соглашения о долгосрочном стратегическом партнерстве между крупным татарстанским банком и основной футбольной ареной города. Когда общественность сможет увидеть новый логотип спорткомплекса и концепцию его ребрендинга, а также во сколько обошлась сделка, по оценкам экспертов, и зачем это понадобилось кредитной организации — в материале «Реального времени».

«Стадион будет носить республиканское имя»

Сегодня Ак Барс Банк и «Казань Арена» подписали соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве, за которым последовало переименование стадиона в «Ак Барс Банк Арену». Как отметил председатель правления банка Зуфар Гараев, несмотря на «периодические обсуждения переименования стадиона, эта тема могла стать для многих достаточно неожиданной».

— Для нас это знаменательный день. Мы шли к этому достаточно давно — последние 2—3 года занимались этим вопросом. Рассматривались разные варианты — и международных, и федеральных компаний — и спасибо, что название осталось республике. Стадион будет носить республиканское имя. Наверное, нам и Всевышний помог. Даже кровля стадиона подходит для Ак Барс Банка — она зеленого цвета, — прокомментировал подписание генеральный директор стадиона Радик Миннахметов.

Соглашение будет действовать три года. По словам Зуфара Гараева, это минимальный срок, на который имеет смысл подписывать подобные документы. Спикер также предположил, что «сотрудничество сложится успешно и в дальнейшем договор будет пролонгирован».

Сегодня Ак Барс Банк и «Казань Арена» подписали соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве, за которым последовало переименование стадиона в «Ак Барс Банк Арену»

— За переименованием последует полный ребрендинг арены, — заявил гендиректор стадиона. — Пройдет полное переоформление территории, внутреннего содержания стадиона и интерьера, также мы презентуем новый логотип. Это достаточно глубокая работа, чтобы стадион превратился в реальную «Ак Барс Банк Арену». Что касается сроков презентации — думаю, это точно произойдет до конца месяца.

«Соглашение отличается по сумме»

Представители обеих сторон отказались озвучивать стоимость сделки, однако, как уточнил предправления Ак Барс Банка, сумма отличается от той, что была указана при заключении схожего договора между банком «Открытие» и ФК «Спартак».

Напомним, в 2013 году столичный футбольный клуб и «Открытие» заключили спонсорское соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве, в рамках которого строящемуся на тот момент «спартаковскому» стадиону было присвоено имя «Открытие Арена». Сумма этой сделки составила 1 млрд 208 млн рублей. Условия контракта предусматривали, что стадион будет носить название «Открытие Арена» не менее шести лет.

— Стоимость сделки мы не раскрываем по соглашению сторон. Могу лишь сказать, что наше соглашение рассчитано на три года, соответственно, даже в этом смысле оно отличается по сумме, — заявил Зуфар Гараев.

«Данная арена — самое крупное спортивное сооружение республики, оно прочно ассоциируется у всех с Татарстаном. В свою очередь, Ак Барс Банк — крупнейший банк региона и также ассоциируется у всех с республикой», — заявил Зуфар Гараев

«Мы заключили договор о нейминге и за это будем платить деньги»

Подписанное соглашение направлено не только на переименование арены, но и на дальнейшее углубление сотрудничества между стадионом и Ак Барс Банком. Подробнее об этом, а также о пользе договора для кредитной организации рассказал председатель правления банка.

— Данная арена — самое крупное спортивное сооружение республики, оно прочно ассоциируется у всех с Татарстаном. В свою очередь, Ак Барс Банк — крупнейший банк региона и также ассоциируется у всех с республикой, — заявил Зуфар Гараев. — Помимо этого, банк активно ведет социальную деятельность: мы являемся спонсорами очень многих видов спорта — хоккея, футбола, баскетбола, волейбола. Также у нас есть свой фонд «Ак Барс Созидание», который занимается благотворительностью. Поэтому, с одной стороны, это финансовый вопрос: мы заключили договор о нейминге и за это будем платить определенные деньги, но на эти средства «Казань Арена» вместе с нами будет развивать многие социальные проекты в республике. Это очень хорошо укладывается в нашу концепцию социальной поддержки.

В свою очередь генеральный директор стадиона Радик Миннахметов добавил, что у арены и банка «будет еще много интересных совместных проектов».

1 / 16 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов