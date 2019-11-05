«Татьяна Валентиновна все понимала в искусстве»
Сегодня ночью на 67-м году жизни после тяжелой болезни скончалась известный казанский журналист, корреспондент «Реального времени» Татьяна Мамаева. Она умела дружить, но умела и воевать. Умела хвалить, но умела и критиковать. Она жила искусством и верила в него, в людей и в Бога. Она боролась за чистое искусство и не сдавалась в этой борьбе никогда, но быстро сдалась тяжелой болезни, свалившейся на ее хрупкие плечи. Редакция «Реального времени» скорбит вместе с друзьями и родными Татьяны Валентиновны и публикует воспоминания и теплые слова о ней от коллег и близких.
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Ирада Аюпова министр культуры Татарстана
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Мне очень тяжело это комментировать. Татьяна Валентиновна — человек, который жил культурой. Она не боялась высказывать свою позицию. Она была готова выслушивать контраргументы. Это профессионал высокого уровня. У нас очень мало журналистов, пишущих о культуре, с профессиональным образованием, а у нее оно было. В частности, это отличало ее от многих других.
Мы часто пересекались с Татьяной Валентиновной на премьерах в наших театрах. Мы обсуждали различные вопросы в Министерстве культуры. Мы с ней часто спорили, но у нас однозначно всегда были очень теплые отношения.
В последние дни мы постоянно были на связи. Мне искренне жаль. Когда мы общались с ней в сентябре и она сообщила мне о переломе, я даже не могла предположить, что все случится вот так. Человек ушел фактически за два месяца. Это очень большая утрата и урок нам всем. Цените людей вовремя.
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Феофан митрополит Казанский и Татарстанский
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Глубоко опечален известием о кончине ведущего журналиста «Реального времени» Татьяны Мамаевой.
Выражаю вам, всем сотрудникам редакции, родным и близким искренние соболезнования.
Татьяна Мамаева была ярким, талантливым и разносторонне одаренным человеком. Ее материалы отличались искренностью, объективностью, правдивостью, смысловой целостностью и законченностью. Всегда поражала ее широкая эрудиция и разносторонность мышления. Ее душа была светлой и чистой и всегда тянулась к Богу. Она помогла многим людям найти дорогу к храму, выбрать свой жизненный путь, наполненный любовью к православной вере и нашему Отечеству.
Да упокоит Господь ее бессмертную душу в селениях праведных, а всем вам да поможет пережить боль утраты.
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Эдуард Хайруллин руководитель пресс-службы президента Республики Татарстан
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Я считаю, это очень большая потеря для культуры, потому что Татьяна Мамаева была, наверное, одним из последних интеллигентов в журналистике. Она все понимала в искусстве, в культуре и пропускала это через себя — свой опыт и свою врожденную интеллигентность. С ее уходом большой пробел возникает не только в этой области журналистики. Она — очень светлый человек… была. Для меня она всегда находила какие-то очень теплые слова. Она умела дружить, живо интересовалась всем, что касается друзей и их близких — казалось бы, далеких от нее людей. Мы не общались семьями, но в Раифе у нас с Татьяной был общий друг — отец Всеволод, она знала моего сына и всегда находила для него добрые слова, помнила о нем, спрашивала... Знаете, такие теплые люди, как она, всегда в итоге оказываются вместе, и сейчас ее будет очень не хватать не только мне.
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Ильшат Аминов генеральный директор ТНВ, председатель Союза журналистов Республики Татарстан
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Когда я узнал о ее болезни, я очень расстроился. Я знаю Татьяну Валентиновну очень давно. Долгие годы она освещала проблемы искусства, все мы читали ее рецензии — это всегда было очень глубоко, интересно и, главное, профессионально. Наверное, вы знаете, что она из старинного дворянского рода, у них даже был свой особняк на Федосеевской. В ней чувствовалась вот эта «кровь»: она всегда была очень интеллигентной, очень тонкой женщиной, всегда держалась с большим достоинством и никогда не позволяла себе резких слов в адрес окружающих. Я всегда удивлялся ее самообладанию. Замечу, что она окончила не только филфак, но и ГИТИС, то есть в ней было удивительное сочетание журналистского мастерства и тонкого понимания искусства. Это позволяло ей делать глубокие и интересные для читателя материалы, которые ориентировали нас в достаточно сложном мире искусства.
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Александр Славутский худруководитель и директор Казанского академического русского Большого драматического театра им. В.И. Качалова
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Как говорил Чехов: «Человек был — человек»... Я запомню ее как профессионала, грамотного журналиста. Она была с нами на протяжении долгих лет: могла поддержать нас, посмотреть. Ее комментарии и тексты всегда были высокопрофессиональными, разумными. Татьяна Валентиновна — один из немногих профессиональных театроведов в нашем городе. Память о ней останется с нами.
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Миляуша Айтуганова директор ГБУК РТ «Татаркино»
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Татьяну Валентиновну я любя называла «культурный журналист» — это настолько эрудированный человек. Мне кажется, что любой литературный, театральный, кинокритик рядом с ней чувствовал себя недостаточно компетентным, потому что она обладала очень большими знаниями в области культуры, литературы и искусства. Она у меня несколько раз брала интервью, и каждый вопрос касался целой области знаний. А кроме того, я запомнила ее еще и как человека — принципиального, глубоко порядочного, умеющего стоять на своем слове. Для молодого поколения журналистов она может служить эталоном того, как следует относиться к своей профессии.
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Александр Сладковский народный артист России, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан
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С первых дней моего приезда в Казань я был очень тесно связан по работе с Татьяной Валентиновной, которая оказала мне, человеку, не знавшему Казань, бесценную поддержку. И постепенно наши служебные взаимоотношения переросли в дружеские. Помимо этого, у нас огромное количество общих знакомых и друзей, с которыми мы еще до нашей встречи в 2010 году были дружны. И нашу творческую связь с Татьяной Валентиновной это многократно усиливало. Она была необыкновенно образованным человеком, настоящим профессионалом своего дела и очень требовательным и разборчивым театральным и музыкальным критиком. Я выражаю глубочайшие соболезнования в связи с ее кончиной и глубоко скорблю.
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Артем Силкин директор музея-заповедника «Остров-град Свияжск»
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Я запомнил ее, во-первых, как энтузиаста. Мне нравятся люди, горящие своим делом, интересующиеся, и Татьяна Валентиновна как раз из таких. Она всегда воспринимала информацию о каких-либо культурных событиях с живым интересом, причем было видно, что это не формальная работа — у нее всегда было какое-то личное отношение. У нее был огромнейший опыт, и она всегда пропускала через себя все то, о чем писала. К сожалению, мало кто из журналистов может этим похвастаться. Это большая потеря для нас и для культуры Татарстана.
Сложно вспомнить, как мы познакомились. Наверное, это произошло в середине двухтысячных, когда я занимался галереей «Аврора» в Казани. Я стал организовывать различные события в области культуры, и сразу же сформировался круг людей, которым это было действительно интересно. Мне кажется, именно тогда мы и познакомились. Она стала писать про то, чем мы занимаемся, и наше общение продолжилось.
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Ильдар Ягафаров председатель Союза кинематографистов РТ
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Это самый толковый и самый грамотный критик — и в театре, и в киносфере, и в культурной жизни в целом. Для меня это очень большая утрата. Татьяна Валентиновна всегда говорила очень правильные слова. Иногда, может быть, не хотелось их слышать, но она говорила по-честному, и это для меня было самым главным. Она расставляла все точки над «i» после того, как люди друг друга хвалили или наоборот. Она всегда держалась золотой середины.
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Жанна Мельникова руководитель литературной части Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля
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В Казани сложная ситуация с культурной журналистикой и людьми, которые работали бы на этой стезе достаточно долго. Можно пересчитать по пальцам журналистов, которые на протяжении долгого времени настолько плотно занимались бы сферой культуры.
Когда я только пришла работать в театр, Татьяна Валентиновна уже давно была в этой сфере. Это человек, который, как мне казалось, знал все о театрах, музыкальных учреждениях, культурных институциях города. У нее гитисовское образование, она прекрасно разбиралась и в российской, и в зарубежной культурной повестке. Это очень редкий специалист для Казани.
В восприятии спектаклей у Татьяны Валентиновны всегда были свои, оригинальные мысли. Некоторые ее материалы были настолько трогающими душу! Иногда я читала ее и поражалась тому, что она видела и находила в тех или иных постановках, выставках, событиях. Я знаю, что она глубоко любила музыку и театр.
Мы общались с ней совсем недавно, и я поражена произошедшим до глубины души. Мне очень жаль.
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Наталья Лукина руководитель информационного центра ТРО ВПП «Единая Россия»
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Я знала, что в последние месяцы она тяжело болела, но хотелось верить в лучшее...
С Татьяной Валентиновной мы знакомы больше 20 лет. Познакомились, когда она была пресс-секретарем Раифского монастыря. Затем часто пересекались на пресс-конференциях. У нее всегда были очень хорошие, профессиональные материалы.
Татьяна Валентиновна дружила с ГСО РТ, в котором я работала. Она представитель сильной журналисткой школы, история и традиции которой сейчас, к сожалению, уходят.
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Лейсан Фаизова казанский журналист, ведущая программ в ГТРК «Татарстан»
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Журналистов, пишущих о театре, искусстве и культуре, в Казани не так уж много. А пишущих профессионально, со знанием дела и любовью — и того меньше. В Татьяне Валентиновне меня восхищало именно это — глубокие знания, увлеченность своей профессией, какая-то особая интеллигентность коренной жительницы Казани, которая любит и знает свой город, его историю, при этом не разделяя искусство ни по национальному, ни по какому-либо еще признаку.
Как важно и интересно было увидеться с Татьяной Валентиновной в очередной раз в театре или концертном зале и обсудить премьеру, как мне этого будет не хватать! Нам всем этого будет не хватать. Ее уход — огромная потеря для нашего небольшого в общем-то сообщества. Соболезнования семье и близким Татьяны Валентиновны. Светлая память!
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Ян Гордеев казанский краевед, редактор телеграм-канала «Архитектурасы»
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Я увидел ее в первый раз, наверное, когда мне года три было, в знаменитом Доме прессы на Декабристов: мой папа работал с Татьяной Валентиновной в «Вечерней Казани». Им тогда было по 30 лет. Вот с этого времени я ее и запомнил. Она яркий человек, и, что меня всегда удивляло, очень современный: айфон, селфи, соцсети, мода, общественная жизнь, журналистика. При этом всегда очень добрая и отзывчивая и, кажется, очень верующая. Совсем недавно скончалась ее матушка, в очень преклонном возрасте. Представить не мог, что Татьяна Валентиновна уйдет так рано. Потеря невосполнимая.
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Дмитрий Бикчентаев композитор, автор-исполнитель
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Это потеря очень серьезная, такого журналиста — столь просвещенного и пишущего в области культуры, заменить очень тяжело. Еще не воспитало время такого журналиста, с таким знанием предмета, с таким знанием языка. Ее статьи всегда вызывали восторг, потому что она очень правильно оценивала любое событие, не искажая факты и не скатываясь к каким-либо местечковым вариантам. Я всегда с удовольствием читал все ее материалы — начиная с первых «вечеркинских» и кончая ее последними публикациями в «Реальном времени». Жаль, что мы ее потеряли, очень рано ушла она, очень рано…
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Алексей Барыкин казанский режиссер, сценарист и продюсер
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Очень умный, творческий человек. Очень уверенный в своих решениях, понимающий, компетентный. Я думаю, она была одним из лучших экспертов в своей области. Это очень большая утрата для журналистского сообщества. Мы очень много работали с ней вместе, в том числе делали фильмы, ездили по Европе с репортажами. Для меня это очень и очень шокирующая новость.
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Эльмир Низамов композитор, пианист
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Татьяна Валентиновна для меня не просто журналист, а особенный человек. Мы с ней много раз пересекались на разных мероприятиях, несколько раз она делала со мной интервью, репортажи о моих премьерах. Но еще у меня есть сочинение, написанное благодаря ей, — романс на стихи Александра Блока «Благословляю все, что было». Она меня на это подвигла. Она очень любила этого поэта, была большим специалистом по его творчеству. Ее уход — это очень большая потеря для культурной жизни республики: у нас очень мало специалистов в области театра и музыки. Но для меня это еще и очень большая личная потеря.
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комментарии
Регулярно читал её статьи.
Нравились.
Спасибо.