«Татьяна Валентиновна все понимала в искусстве»

Мне очень тяжело это комментировать. Татьяна Валентиновна — человек, который жил культурой. Она не боялась высказывать свою позицию. Она была готова выслушивать контраргументы. Это профессионал высокого уровня. У нас очень мало журналистов, пишущих о культуре, с профессиональным образованием, а у нее оно было. В частности, это отличало ее от многих других.

Мы часто пересекались с Татьяной Валентиновной на премьерах в наших театрах. Мы обсуждали различные вопросы в Министерстве культуры. Мы с ней часто спорили, но у нас однозначно всегда были очень теплые отношения.

В последние дни мы постоянно были на связи. Мне искренне жаль. Когда мы общались с ней в сентябре и она сообщила мне о переломе, я даже не могла предположить, что все случится вот так. Человек ушел фактически за два месяца. Это очень большая утрата и урок нам всем. Цените людей вовремя.