Казань ждет «розовая зима» — ветра Средиземноморья несут потепление и дожди

Метеорологи анонсировали аномально теплое предзимье. Морозы, вопреки климатическим нормам, придут с большим опозданием

Фото: Роман Хасаев

Казань ждет так называемая «розовая зима», заявили сегодня на брифинге в ИА «Татар-информ» специалисты кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ. По всем климатическим нормам к пятому ноября в республике уже должны были наблюдаться минусовые температуры, лечь устойчивый снежный покров, вместо этого в ближайшие дни, по прогнозам, столбик термометра может подняться до отметки в +12 градусов, а средняя температура ноября составит лишь -4°C. О преемственном «мягком» декабре и новых климатических нормах — в материале «Реального времени».

Погода в ближайшие дни резко не изменится — дожди продолжатся

В ноябре в Казани установится аномально теплая погода: с завтрашнего дня, 6 ноября, ожидается серьезное потепление вплоть до непривычных в это время года +12°C.

В течение всего месяца температура по всей республике будет держаться выше нормы, а вот аномальных осадков в ближайшее время ожидать не стоит — лишь влажность и мелкие дожди, — рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

Погодой за окном, которую можно наблюдать сегодня — мелкий дождь и +3°C, казанцы обязаны мощному центровому циклону, центр которого сейчас находится над Лондоном. На территории Татарстана наблюдается юго-восточный перенос — воздух поступает со Средиземного моря. В ближайшие сутки осадки останутся на том же уровне, резких скачков давления не будет.



Говоря о более длительных прогнозах, Казань в 2019 году ждет и «мягкий» декабрь — температура будет чуть выше нормы, в среднем за месяц — около -8°C. Январь уже 2020-го сюрпризов также казанцам не преподнесет, уверяет завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ, профессор Юрий Переведенцев, опираясь на карты Гидромета, на которых регион Татарстана попадает в «розовую зону» температур «выше нормы». Прогнозируемая средняя температура — около -12°C.

— Любопытный факт — российский метеоролог Роман Менделевич Вильфанд на подобной пресс-конференции еще в преддверии лета, характеризуя подобные карты, назвал лето «розовым». Этот термин прижился. А судя по тому, что мы сегодня увидели, нас ждет «розовая зима», — подметил Тимур Аухадеев.

«Климат становится нервным»: в КФУ аномалии связывают с глобальным потеплением



Хотя лето в Татарстане было холодным, последние месяцы — с июня по октябрь 2019-го — стали временем с самой высокой средней температурой в целом по земному шару за всю историю метеонаблюдений начиная с 1850 года. «Есть основания задуматься о том, что происходит с нашим климатом», — подчеркнул Переведенцев.

По словам специалиста, среднесуточные температуры в республике к пятому ноября по всем нормам должны были уйти в устойчивый минус, в действительности же, согласно прогнозам, нас ждет очередное повышение. По данным метеорологической станции КФУ, превышение температур на 3—4 градуса в течение 2019 года фиксировалось непрерывно, за исключением летних месяцев. И подобные аномалии фиксируются в Татарстане не первый год, количество дней с высокой температурой в году постоянно увеличивается, это нельзя не связывать с процессами глобального потепления.



По той же причине в республике, России, как во всем мире, растет число катаклизмов и опасных явлений (заносов, ледяных дождей), аномальных зим, «климат становится нервным», отмечает Тимур Аухадеев. Согласно статистике исследований метеорологического центра КФУ, аномальность зим в Казани, с 1960 года рассчитываемая по «формуле Мещерской», нестабильна, тем не менее фиксируется общий скачкообразный рост.

Последние 60 лет зима с характерными для нее понижением температуры до -5 градусов и появлением устойчивого снежного покрова задерживается ровно на неделю, переход происходит лишь к 18—19 ноября. В этом году первых признаков «настоящей зимы» придется ждать до 20-х чисел, заключили специалисты.