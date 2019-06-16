Поволжская неделя: кандидаты в главы Башкирии, конфликт в Чемодановке и Кизнер без порохового завода

События уходящих семи дней в ПФО

На минувшей неделе определились почти все кандидаты на выборах главы Башкирии, Удмуртия отказалась принимать в Кизнере казанский пороховой завод, а конфликт жителей села в Пензенской области с цыганами прогремел на всю страну. Кроме того, Чувашия и Марий Эл получили кураторов в правительстве РФ из-за низких показателей социально-экономического развития, а Верховный суд РБ подтвердил вину УГОКа в загрязнении сибайского воздуха. Подробности — в обзоре «Реального времени».

Башкортостан

На уходящей неделе в Башкирии определилась большая часть кандидатов на пост главы республики.

«Единая Россия» ожидаемо выдвинула врио главы республики Радия Хабирова, от КПРФ пойдет глава рескома Юнир Кутлугужин, от «Справедливой России» — руководитель реготделения Юрий Игнатьев. В «Партии роста» решили никого не выдвигать, при этом состоящая в ней Сания Тимасова пойдет на выборы от партии «Зеленые». Блогер Владимир Кобзев еще на прошлой неделе заявлен кандидатом от «Партии пенсионеров». В субботу башкортостанское отделение ЛДПР выдвинуло депутата Госдумы РФ Ивана Сухарева, сегодня со своим кандидатом определятся и «Патриоты России».

Верховный суд Башкирии тем временем подтвердил вину Учалинского горнообогатительного комбината (УГОК, входит в УГМК) и его сибайского филиала в загрязнении воздуха в Сибае. ВС РБ отклонил жалобу компании на решение суда предыдущей инстанции.



В Башкирии отметили рост на услуги в сфере туризма. Зарубежные туры подорожали в среднем на 2,4%. Самыми популярными направлениями у жителей республики стали Турция, Тунис и Кипр.



От КПРФ на выборы главы республики пойдет глава рескома Юнир Кутлугужин. Фото mkset.ru

Удмуртия

Казанский пороховой завод не будет перенесен в удмуртский Кизнер. Глава Минпромторга УР Виктор Лашкарев заявил, что инфраструктура бывшего объекта уничтожения химоружия не позволяет переместить туда казанское предприятие. Руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров объяснил, что переезд предприятия нецелесообразен, поскольку в Кизнере необходимо строить новое производство.



Между тем власти Удмуртии рассказали, что модернизация сетей «Ижводоканала», изношенных на 70%, не начиналась из-за возможного роста тарифов. Сейчас рассматривается вариант передачи предприятия в концессию или модернизации за счет самого МУПа. В обоих случаях плата за водоснабжение и водоотведение вырастет.



Первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин рассказал, что в Ижевске должна появиться пешеходная улица, уточнив, что на сегодня в столице республики имеется несколько подходящих для этой цели локаций.



Глава Удмуртии Александр Бречалов назвал регион «клондайком для инвесторов».

«Сейчас в Удмуртию инвестировать, может быть, чуть легче, чем в другие регионы, которые начали эту работу раньше — за счет того, что у нас очень низкая база», — заявил он.



При этом власти республики решили ликвидировать компанию ТД «Сделано в Удмуртии», которую сами же создали в прошлом году. Александр Свинин пояснил, что продвижением продукции региона и привлечением инвесторов может заниматься Корпорация развития Удмуртии.

Казанский пороховой завод не будет перенесен в удмуртский Кизнер. Инфраструктура бывшего объекта уничтожения химоружия не позволяет переместить туда казанское предприятие. Фото susanin.news

Пензенская область

В конце недели на всю страну прогремел на первые полосы конфликт в селе Чемодановка Пензенской области. Бытовая ссора привела к массовой драке местных жителей с цыганами, в которой пострадали несколько человек. Один впоследствии скончался в больнице.

Уже на следующий день жители села вышли на стихийный сход. С ними прибыл пообщаться губернатор региона Иван Белозерцев. Уголовное дело было передано из МВД в региональное управление Следкома, а после и в Главное следственное управление СКР. После драки полицейские доставили в отделения 174 человека. Трое из них были задержаны.



Самарская область

В Самарской области под угрозой срыва оказался знаменитый Грушинский фестиваль. Клуб авторской песни имени Валерия Грушина сообщил, что меньше чем за месяц до проведения фестиваля не было утверждено ни одного официального документа, регламентирующего проведение «Груши». Однако в правительстве региона сообщили, что заявка подана и форум авторской песни пройдет 4—7 июля.



«Ашан» решил взыскать с самарского оператора ТРК «Московский» более 3 млрд рублей упущенной выгоды и штрафа. Российская «дочка» французского ретейлера утверждает, что потеряла деньги из-за нарушений, допущенных торговым комплексом.

В Самарской области под угрозой срыва оказался знаменитый Грушинский фестиваль. Фото globalextreme.ru

Нижегородская область

В Нижегородской области получила продолжение история с отравлением 26 человек, попавших в больницу после свадебного банкета в загородном клубе «Ранчо 636» в Дзержинске. Само мероприятие прошло еще 7 июня. Выяснилось, что причиной отравления стала бактерия стафилококка в салате. Следком возбудил уголовное дело. Владелец клуба заявил, что сожалеет о произошедшем и переложил ответственность на подрядчика.

В арбитражном суде Нижегородской области началось рассмотрение дела о банкротстве ООО «Экоград», застройщика поселка «Окский берег». Объект стал бедой для 2,3 тысячи дольщиков. В компании утверждают, что стройка остановилась из-за долгов. Для достройки домов планируется привлечь московскую группу «Монолит».

Кировская область

Глава Следственного управления СКР по Кировской области Айрат Ахметшин получил звание генерал-майора юстиции. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Тем же указом прокурор Марий Эл Сергей Беляков и прокурор Удмуртии Артем Николаев получили звания государственных советников юстиции 2-го класса. Замминистра внутренних дел Татарстана Алексею Завгородневу президент присвоил звание генерал-майора внутренней службы.



Американская компания MSD и ООО «Нанолек» планируют вложить $30 млн в производство ветеринарных вакцин в Кировской области. Планируется, что уже в 2023 году продукция будет экспортироваться из России в другие страны.

Американская компания MSD и ООО «Нанолек» планируют вложить $30 млн в производство ветеринарных вакцин в Кировской области. Фото nanolek.ru

Ульяновская область



Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил создать зону свободной торговли в регионе. По его мнению, такой статус должен быть присвоен портовой особой экономической зоне (ПОЭЗ) в Ульяновске. Глава региона написал в соцсетях, что этот проект позволит «сделать Ульяновскую область настоящими воротами в Россию» .

Марий Эл

Куратором Марий Эл в правительстве России станет глава Минстроя РФ Владимир Якушев. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил список членов правительства, берущих под патронаж отстающие регионы. За Чувашией будет «присматривать» министр промышленности Денис Мантуров.



Фото t-l.ru

Чувашия

Прокуратура запросила для экс-главы Чебоксар Ирины Клементьевой 5 лет лишения свободы. Она обвиняется в махинациях в период руководства ОАО «Страховая компания «Чувашия-Мед». Суд огласит приговор 21 июня.

