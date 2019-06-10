«Единая Россия» выдвинула на выборы главы Башкирии Радия Хабирова

Сегодня в Уфе партия «Единая Россия» выдвинула на выборы главы Башкирии Радия Хабирова, сообщает «Коммерсантъ».

За него на партийной конференции проголосовали 264 из 319 делегатов. Во внутрипартийных праймериз за право баллотироваться от партии участвовали четыре кандидата. Выборы главы Башкирии состоятся 8 сентября.

Напомним, ранее «Партия пенсионеров» в качестве кандидата на пост главы Республики Башкортостан выдвинула блогера Владимира Кобзева, известного также под ником «Кабзон». Об этом сообщается на сайте партии.

