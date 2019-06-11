В Башкирии зафиксировали рост цен на турпутевки

С наступлением нового сезона отпусков в Башкирии отмечается рост на услуги в сфере туризма. Зарубежные туры подорожали в среднем на 2,4%.

При этом отдых в Испании и Греции подскочил в цене сразу на 5,4% и 3,2%, соответственно, пишет РБК со ссылкой на данные Башкортостанстата.

При этом самыми популярными у жителей РБ остаются такие направления, как Турция, Тунис и Кипр, рассказала руководитель одного из турагентств Ирина Еремеева.

«В отличие от той же Греции или Испании, которые в этом году действительно существенно подорожали, несмотря на наличие прямых рейсов из Уфы, в эти страны не нужна виза и стоимость путевок остается приемлемой», — отметила она.

Среди внутренних направлений пользуются спросом Крым и Сочи.

Ранее эксперты называли самые дешевые курорты России. В их число вошли крымские поселки Черноморское, Межводное, Стерегущее и Уютное. Кроме того, в списке бюджетных мест для отдыха краснодарские поселки Дедеркой, Агой, Сенной и Новомихайловский.

