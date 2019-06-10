Бречалов назвал Удмуртию «Клондайком для инвесторов»

Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что регион является «Клондайком для инвесторов», так как в него инвестировать проще, чем в соседние регионы.

«Удмуртия для потенциальных инвесторов — это вообще Клондайк. Почему? Небольшая предыстория. До 1989 года это был закрытый регион, и вот эта ментальная «прошивка закрытости» сохраняется отчасти и до сегодняшнего дня», — сказал Бречалов и привел цифры по объему инвестиций в республику.

«У нас было в 2017 году инвестиций в основной капитал 83 млрд рублей, а в 2018 — 97 млрд рублей. То есть это в разы меньше, чем у наших конкурентов-соседей — Пермского края, Башкортостана и тем более Татарстана. Это говорит о том, что, по сути, республика, ее экономика варились в собственном соку. Поэтому сейчас в Удмуртию инвестировать, может быть, чуть легче, чем в другие регионы, которые начали эту работу раньше — за счет того, что у нас очень низкая база» — цитирует Бречалова «Интерфакс».



Ранее Александр Бречалов рассказал, что Удмуртия на Петербургском международном экономическом форуме заключила соглашения об инвестициях в республику на сумму более 10 млрд рублей.

