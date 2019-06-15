По делу о массовой драке с цыганами в Пензенской области в полицию доставлены более 170 человек

Сотрудники правопорядка по делу о массовой драке в селе Чемодановка Пензенской области доставили в полицию 174 человека, трое из которых задержаны.

Следователями был допрошен 21 человек в качестве свидетеля, проведено 22 обыска. Также состоялись экспертизы, которые позволили установить всех участников конфликта.

На данный момент продолжается опознание лиц и проведение иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, уточнили в региональном в СУ СКР.

Отмечается, что уголовное дело в связи с массовой дракой под Пензой переквалифицировано на более тяжкие статьи — об убийстве и покушении на убийство группой лиц.

Напомним, в результате конфликта между цыганами и жителями Чемодановки пострадали несколько человек, из них двое госпитализированы, в том числе 34-летний мужчина, который был доставлен с черепно-мозговой травмой в больницу Пензы, где скончался.

Ранее губернатор Пензенской области Иван Белозерцев отчитался о посещении Чемодановки.