Путин сделал генералами замглавы МВД РТ и руководителя Следкома по Кировской области

Звание генерал-майора юстиции присвоено сегодня выходцу из Татарстана, руководителю Следкома по Кировской области Айрату Ахметшину. Тем же Указом президента страны звание генерал-майора внутренней службы получил заместитель министра внутренних дел Татарстана Алексей Завгороднев.



Подарок к Дню России получили еще три высокопоставленных выходца из Татарстана — прокурор Марий Эл Сергей Беляков, прокурор Удмуртии Артем Николаев и первый заместитель прокурора Чувашии Александр Евграфов. Беляков и Николаев получили звания государственных советников юстиции 2-го класса, Евграфов стал госсоветником 3-го класса.