Власти Удмуртии не брались за модернизацию «Ижводоканала» из-за роста тарифов

Власти Удмуртии до сих пор не брались за модернизацию сетей «Ижводоканала», поскольку пока все рассмотренные варианты предполагали резкий рост тарифов. На сегодня рассматривается проект концессии предприятия.

Переговоры с потенциальными инвесторами уже проводились, рассказал первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин. По его словам, объем инвестиции в проект оценивается в 10 млрд рублей.

«Мы вели переговоры с рядом концессионеров, они нам сделали предложения, которые нам не понравились в части роста тарифа и необходимого объема инвестиций. Мы сделали сами финансовую модель и юридическую сторону этой концессии и в общем-то снова предложили их на рынок», — цитирует чиновника «Коммерсант».

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев отметил, что на сегодня любой вариант развития сетей приведет к повышению тарифов, но возможно модель государственно-частного партнерства будет более мягкой.

Модернизации требуют около 70% сетей «Ижводоканала». Эксперты считают, что потенциальными инвесторами могут быть «Росводоканал», «Российские коммунальные системы» и «Т Плюс».