ТРО Либерально демократической партии России
Общая информация
ТРО Либерально -демократической партии России создана в 1992 году, является прямым наследником Либерально-демократической партии Советского Союза. Является одной из трёх партий, участвовавших в выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ всех семи созывов, и одной из двух партий, всегда по итогам выборов получавших представительство в нижней палате Парламента.
Руководитель в РТ — Габдрахманов Марсель Маликович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420073, г.Казань, ул.Седова, 2, 3 этаж
- Телефон: (843) 295-96-70
- Email: ldpr16@bk.ru
- Сайт: www.ldpr-tat.ru
Дата последнего обновления: 28.11.2017