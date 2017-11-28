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ТРО Либерально демократической партии России

Общая информация

ТРО Либерально -демократической партии России создана в 1992 году, является прямым наследником Либерально-демократической партии Советского Союза. Является одной из трёх партий, участвовавших в выборах депутатов Государственной Думы ФС РФ всех семи созывов, и одной из двух партий, всегда по итогам выборов получавших представительство в нижней палате Парламента.

Руководитель в РТ — Габдрахманов Марсель Маликович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420073, г.Казань, ул.Седова, 2, 3 этаж
  • Телефон: (843) 295-96-70
  • Email: ldpr16@bk.ru
  • Сайт: www.ldpr-tat.ru

Дата последнего обновления: 28.11.2017

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