Губернатор Пензенской области отчитался о посещении Чемодановки

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что пообщался с жителями села Чемодановка, где накануне произошел конфликт между цыганами и местными жителями. В результате массовой драки погиб один человек.

«Земляки! Я в Чемодановке, где вчера произошел конфликт, приведший к драке и пострадавшим. Один человек погиб. Я приношу глубочайшие соболезнования семье... Встретились с жителями, договорились о конкретных мерах по решению ситуации. Будет создана рабочая группа, в которую войдут сельчане. Идет расследование уголовного дела. Виновные в трагедии будут наказаны по закону! Другого не будет!», — написал глава региона в Instagram.

В Следственном комитете рассказали, что уголовное дело о массовой драке местное МВД передало в региональное управление СКР.

По данным следствия, в результате конфликта между жителями Чемодановки пострадали несколько человек, из них двое госпитализированы, в том числе 34-летний мужчина, который был доставлен с черепно-мозговой травмой в больницу Пензы, где в пятницу вечером скончался.