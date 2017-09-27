Региональное отделение РТ политической партии «Патриоты России»

Общая информация

Политическая партия «Патриоты России» - общественное объединение, созданное добровольно гражданами Российской Федерации на основе общности их политических интересов и убеждений, в целях участия граждан России в политической жизни общества посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и в органах местного самоуправления.

Руководитель в РТ - Медведев Андрей Ростиславович

Дата последнего обновления: