Глава Ростехнадзора ПФО объяснил, почему нельзя перенести Казанский пороховой завод в Удмуртию

Руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров объяснил, что Казанский пороховой завод нельзя перенести в Кизнер (Удмуртия), поскольку там необходимо строить новое предприятие.

«Перспектив для переноса завода в поселок Кизнер не существует. Потому что там надо будет создавать абсолютно новое производство. Из базы старого производства там, кроме инженерных коммуникаций, ничего не подойдет», — рассказал Петров в интервью гендиректору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину.

Казанский же завод невозможно закрыть, считает Петров. Предприятие выпускает в том числе такие виды продукции, которые не изготавливают другие заводы.

Напомним, что глава Минпромторга Удмуртии Виктор Лашкарев заявил о невозможности разместить в Кизнере объекты Казанского порохового завода.



