Казанский пороховой завод не будут переносить в удмуртский Кизнер

Министр промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев заявил, что инфраструктура бывшего объекта уничтожения химоружия в удмуртском поселке Кизнер не позволяет переместить туда Казанский пороховой завод.

«Провели исследование, работал научный институт и Минпромторг Российской Федерации — к сожалению, технологии в Кизнере не позволяют разместить там пороховой завод: нет взрывозащищенных зданий и так далее, и так далее», — цитирует его «Интерфакс».

Он отметил, что перепрофилирование завода начнется после ликвидации последствий уничтожения химоружия, что произойдет не ранее 2023—2024 года.



Напомним, что в мае прошлого года Министерство промышленности и торговли РФ приняло решение вынести через 2—3 года опасное предприятие из центральной части Казани в удмуртский Кизнер. При этом на месте КПЗ могут построить технопарк или IT-парк.