Проведение Грушинского фестиваля под Самарой оказалось под угрозой срыва

46-й форум авторской песни «Грушинский фестиваль», который проходит под Самарой, в этом году может не состояться.



— Ни одного официального документа, регламентирующего проведение фестиваля, нет. Утвержденного положения нет. Рабочей группы по подготовке фестиваля при губернаторе нет. Списка почетных гостей нет, — говорится на сайте клуба авторской песни имени Валерия Грушина.



Отмечается, что официально на проведение нынешнего Грушинского фестиваля претендует челябинский Благотворительный фонд культурных инициатив Олега Митяева. Со слов вице-премьера правительства Самарской области Александра Фетисова, заявка на конкурс на данный момент подана только этой организацией, а сам фестиваль по традиции пройдет 4—7 июля. Фетисов в этом не сомневается.



Дочь экс-президента клуба Грушина Бориса Кейльмана Мария также выразила уверенность, что фестиваль пройдет в обозначенные сроки, передает «КП-Самара».

