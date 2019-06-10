Гособвинение запросило пять лет колонии для экс-главы Чебоксар Ирины Клементьевой

Ленинским районным судом города Чебоксары завершено судебное разбирательство по уголовному делу в отношении экс-главы Чебоксар Ирины Клементьевой.



Клементьеву судят за преступления, совершенные в период, когда она была генеральным директором ОАО «Страховая компания «Чувашия-Мед» (100% уставного капитала принадлежит городу Чебоксары).

По данным следствия, Клементьева с 2011 по 2017 годы трудоустроила шесть врачей, которые получали зарплату в страховой компании, но фактически работали в медцентре, учредителем которого был ее муж.

Кроме того, Клементьева передала медцентру в безвозмездное пользование предметы мебели и интерьера, а также помещение и медоборудование по явно заниженной стоимости. Общий ущерб составил более 22 млн рублей.



Гособвинение просит признать Ирину Клементьеву виновной и приговорить ее к 5 годам колонии общего режима, сообщается на сайте прокуратуры Чувашской республики.

Оглашение судебного решения запланировано на 21 июня 2019 года.



Ирина Клементьева возглавила Чеобксары в ноябре 2016 года. В июне 2017 года депутаты Чебоксарского городского собрания приняли решение о досрочном прекращении ее полномочий на основании ее заявления.

