Чувашия и Марий Эл получили кураторов из правительства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил распределение кураторов из правительства по регионам со слабой экономикой. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на письмо от вице-премьера Виталия Мутко.

Топ-10 нуждающихся в помощи регионов определило Минэкономразвития. Их определили по четырем показателям: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал.

Так, Марий Эл будет курировать глава Минстроя РФ Владимир Якушев, Чувашию — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Также у министра промышленности и торговли в введении будет Псковская область. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов будет курировать Курганскую область, глава Минэкономразвития Максим Орешкин — Алтай, Карелию и Тыву, глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин — Калмыкию. Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев и руководитель Минтруда Максим Топилин взяли на себя кураторство Адыгеи и Алтайского края соответственно.

Напомним, Медведев предложил ввести кураторство для отстающих регионов. Среди таких аутсайдеров глава российского правительства упомянул Саратовскую область, Мордовию, Марий Эл и Пензенскую область.

Ранее сообщалось, что Силуанов согласился курировать Саратовскую область.