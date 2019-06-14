ВС Башкирии подтвердил вину Учалинского горнообогатительного комбината в загрязнении воздуха в Сибае
Верховный суд Башкирии отклонил апелляцию Учалинского горнообогатительного комбината и его сибайского филиала, которые пытались оспорить решение Сибайского городского суда, признавшего предприятие виновным в загрязнении воздуха в Сибае.
Как сообщает «Коммерсант», весной городской суд признал, что бездействие комбината и его филиала привело к окислению руд в карьере и возникновению сернистых выбросов.
В апелляции УГОК указал, что только арендует у администрации Сибая участок, на котором ведет добычу руды подземным способом, а окисление руды в карьере произошло из-за деятельности Башкирского медно-серного комбината.
Напомним, что с декабря 2018 года в Сибае обострилась проблема загрязненного воздуха. На медном карьере началось тление руды, что привело к постоянным выбросам различных вредных веществ в атмосферу. Карьер стали заливать водой только в марте и продолжают до сих пор.
В начале июня глава Росприроднадзора Светлана Радионова в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила, что ситуация со смогом в Сибае на сегодняшний момент уже не является настолько критической.Общество Башкортостан
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