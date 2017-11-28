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ТРО Всероссийская политическая партия Партия пенсионеров России

Общая информация

Всероссийская политическая партия «Партия пенсионеров России» — общероссийское общественное объединение, созданное в соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации. Осуществляет свою деятельность на всей территории Российской Федерации.

Основной целью партии является защита законных прав и жизненных интересов граждан РФ, на которых распространяется действие закона Российской Федерации «О пенсионном обеспечении» и иное пенсионное законодательство Российской Федерации.

Руководитель в РТ — Афанасьева Светлана Васильевна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420057, г Казань, ул Октябрьская д. 27
  • Телефон: 8-917-251-52-43
  • Сайт: www.vppppr.ru

Дата последнего обновления: 28.11.2017

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